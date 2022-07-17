وزير التموين: سعر الرغيف ثابت بـ5 قروش.. ونتحمل فارق التكلفة لأصحاب المخابز

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار بعد تحريك أسعار المواد البترولية ومنها السولار.

سداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز للمخابز

وأكدت وزارة التموين، في بيان لها اليوم، قيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز للمخابز البلدية، التي تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية.

توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين

وأضاف البيان، أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.