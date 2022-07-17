كم تسغرق مدة فصل الزوجة من التموين وضمها لبطاقة زوجها؟.. مصدر يجيب

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المدة التي تستغرق لفصل الزوجة من التموين من أجل ضمها لبطاقة زوجها، هي شهر واحد فقط، وذلك بشرط وجود بطاقة تموين باسم زوجها أولا لإتمام ضمها على بطاقته.

وأوضح المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، حددت شروط إضافة الزوجة على بطاقة تموين زوجها وتتمثل في الآتي:

أولًا: طلب الفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة وتحديد طلب الفصل بالزواج.

ثانيًا: وجود بطاقة تموين باسم زوجها لإتمام الإضافة عليها.

الأوراق المطلوبة لضم الزوجة لبطاقة تموين زوجها

وتتمثل الأوراق المطلوب تسلميها لمكتب التموين لإتمام فصل الزوجة من بطاقة التموين لأسرتها وضمها على بطاقة زوجها، في التالي:

1 - صورة من بطاقة الرقم القومي لها.

2 - صورة من البطاقة التموينية الخاصة بزوجها.

3 - صورة من البطاقة التموينية لأسرتها.

4 - أصل قسيمة الزواج المميكنة للإطلاع عليها لتحديد سبب الفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة.

وأكدت المصدر، أن الزوجة تتمكن من صرف حصتها من العيش البلدي وحصتها من السلع التموينية، بعد مرور شهر واحد من التقدم بطلب الفصل حتى يتم إتمام إضافتها على بطاقة تموين زوجها.

هل متاح إضافة الزوجة غير المقيدة على التموين لبطاقة الزوج؟

وأضاف المصدر، أنه حتى الآن لا تزال خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين خدمة موقوفة مؤقتًا، لحين الإنتهاء من ضبط وتنقية منظومة التموين ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة حاليًا، موضحة أن الزوجة المتاحة إضافتها لبطاقة زوجها هي الزوجة المستحقة للتموين على بطاقة أسرتها فقط.

كما تتيح وزارة التموين، عبر بوابة مصر الرقمية، خدمة الفصل الاجتماعي إلكترونيا، من بين خدمات التموين المتاحة عليها لأصحاب البطاقات.