ختامها مسك دون غرق.. تكثيف وجود المنقذين على شواطئ الإسكندرية 

بذل رجال الإنقاذ و الغطاسين بالإسكندرية جهودًا كبيرة وملحوظة على شواطئ الإسكندرية، مع وجود منظومة كاملة من عمال الأبراج ورجال الإنقاذ والخطوط العائمة واستخدام لوسائل الانقاذ السريع «الجيت سكي»، في كافة الشواطئ شرقًا وغربًا، وذلك حسب البيان الذي نشرته الادارة المركزية للسياحة والمصايف.

وجود رجال الإنقاذ على الشواطئ

وتواجد رجال الانقاذ في شواطئ الإسكندرية منذ بداية عيد الاضحى خاصة مع اضطراب حالة البحر الايام السابقة، وتمكن رجال الانقاذ من بذل جهود ملحوظة واهتمام كبير بشواطئ الإسكندرية ، خاصة شاطئ العجمي الذي رفعت فيها الرايات الحمراء منذ ثالث ايام عيد الاضحى وحتى الآن ، واطلقت فيه صافرات التحذير ، وذلك لتوعية المصطفين من خطورة نزول البحر اثناء ارتفاع الامواج ،واشتداد تيارات السحب.

وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف في بيانها على ان الاستجابة للتحذيرات وتعليمات فريق الانقاذ والعمال على الشاطئ ضعيفة جدًا، خاصة من الشباب الذين لا يلتزموا بتعليمات الامان الموجه لهم.

تجنب حالات الغرق بالإسكندرية

كما أشارت إلى بيان توضح فيه حالة البحر والأمواج ، وحثت جميع المصطفين لقرائته قبل توجههم للشاطئ، بهدف توعيتهم والمحافظة على سلامتهم، ليعودوا لمنازلهم سالمين. وأرفقت مع البيان فيديو منشور، للتوعية بما هي أنسب الطرق التي يجب اتباعها لتجنب تيارات السحب بالبحر، لحماية أرواح المصطفين ومنعًا لحدوث حوادث غرق اخرى، ولمساعدتهم على الاستمتاع بإجازتهم على شواطئ الاسكندرية.