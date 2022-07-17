28 محضرا تموينيا لمواجهة ارتفاع أسعار السجائر في الإسكندرية

تستمر سلسلة حملات وزارة التموين بالإسكندرية على محال ومنافذ بيع السجائر المحلية والأجنبية التي سُعرت من قبل الدولة، وذلك بعد تلقي عدة شكاوى من المواطنين، حيث استغل بعض التجار موسم الأعياد والإجازات وموسم الصيف ورفعوا الأسعار، ما تبعها تحرير 28 محضرا خلال حملات اليوم.

تفاصيل حملات تموين الإسكندرية

وشُنت تلك الحملات وفقًا لتعليمات، محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الموجهة للاجهزة الرقابية بالمديرية باستمرار حملات ادارة الرقابة بالمديرية، وإدارات التموين الفرعية بالمنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب، وذلك لحماية المواطنين من الاستغلال.

حملات على جميع مديريات الإسكندرية

ونفذت إدارة تموين المنتزة برئاسة آمال عبدالحميد، مديرة الإدارة عدة حملات على نطاق الإدارة، ما أسفر عن تحرير 4 محاضر بيع لأنواع مختلفة من السجائر بسعر أزيد، وتحرير محضرين لعدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة.

كما شنت إدارة العجمي تحت إشراف ابراهيم خلف، مدير الادارة، حملاتها على نطاق الإدارة، ما أسفر عن تحرير 4 محاضر بيع أنواع مختلفة من السجائر بأسعار أزيد، تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

وقامت إدارة وسط برئاسة عبدالله عثمان، مدير الادارة بتنفيذ حملات على نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير محضر حيازة عرض سجائر مجهولة المصدر، وتحريز 50 علبة سجائر مختلفة، وتحرير محضرين عدم إعلان عن اسعار السجائر المسعرة.

ونفذت إدارة شرق تحت رقابة فريد شوقي، رئيس الرقابة، عدة حملات على نطاق الادارة والتي نتج عنها تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

وكثفت إدارة العامرية بقيادة حسن داود، مدير الإدارة، حملاتها على نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير محضرين بيع سجائر بسعر ازيد من السعر المحدد، تحرير محضر امتناع عن بيع السجائر ومصادرة 8 خرطوشة سجائر.

وأسفرت الحملات التي قامت بها إدارة برج العرب بقيادة محمد العدوى، عن تحرير محضرين بيع سجائر مختلفة الانواع بسعر ازيد من السعر المحدد.

واختتمت الحملات بشن إدارة غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة ، عدة حملات نتج عنها تحرير 5 محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد من السعر المسعر.