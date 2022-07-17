شروط الدراسات العليا الجديدة في معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية

أعلن معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، في بيان له، شروط الالتحاق بالدراسات العليا للعام الجامعي 2022/2023، وكذلك الأعداد الخاصة بكل قسم أو كل درجة ماجستير، وذلك في مختلف الأقسام، مثل قسم الأمراض الباطنة، وقسم الطفيليات، وقسم الفارماكولوجي.

قسم الأمراض الباطنة

يتضمن قسم الأمراض الباطنة درجة دبلوم طب القلب الوقائي، والراغب في التقديم على تلك الدرجة يجب أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الطب والجراحة، وفترة تدريب لا تقل عن سنة في قسم القلب ووحدات عناية المركزة بالمستشفيات الجامعية أو التأمين الصحي أو وزارة الصحة أو القوات المسلحة، وحدد المعهد عدد الطلاب المتقدمين بـ20 طالبًا.

قسم الطفيليات

ويضم هذا القسم درجتين، هما ماجستير الطفيليات التطبيقية والجزيئية، ويشترط أن يكون الطالب حاصلًا على بكالوريوس الطب والجراحة وبكالوريوس العلوم وبكالوريوس الطب البيطري وبكالوريوس الصيدلة وبكالوريوس الزراعة، وحُددت أعداد الطلاب المقبولين بـ10 طلاب، وتكون الدراسة الجامعية باللغة الإنجليزية، والطالب الحاصل على «مقبول» يجتاز كورسًا تكميليًا.

والدرجة الثانية هي درجة دكتوراه الطفيليات التطبيقية والجزيئية، ويشترط أن يكون الطالب حاصلًا على ماجستير الطفيليات وماجستير طب المناطق الحارة وماجستير علوم طبية المعامل، وحددت أعداد الطلاب المتقدمة بـ5 طلاب.

قسم الفارماكولوجي

ويحتوي القسم على درجتين، الأولى ماجستير في الأقربازيون والعلاج التجريبي، ويكون الطالب حاصلًا على بكالوريوس الصيدلة، وحددت العدد في هذه الدرجة بـ5 طلاب.

أما الدرجة الثانية، فهي درجة الدكتوراه في الأقربازيون والعلاج التجريبي، ويشترط أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الماجستير في الأقربازيون والعلاج التجريبي، على أن يُقبل 3 طلاب لهذه الدرجة.