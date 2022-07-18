بعد إصابة 3 في إسرائيل.. كل ما تريد معرفته عن المتحور BA 2.75

بعد الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد ومتحوراته الجديدة في جميع أنحاء العالم، وتحديدا المتحورات الفرعية الجديدة لأوميكرون، BA.4 و BA.5، الأكثر شيوعًا في أمريكا التي تسببت في زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، رصد 3 حالات إصابة بمتحور فرعي جديد لـ«أوميكرون»، المعروف بBA 2.75، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

وأكدت الوزارة أنها رصدت 3 حالات مصابة بالمتحور الفرعي لأوميكرون BA 2.75، بعد إجراء اختبارات «بي سي أر» الأيام الأخيرة على المسافرين القادمين من الخارج، حيث إن أحد المصابين عاد من الهند، فى حين كان الاثنين الآخرين عائدين من فرنسا.

ما هو المتحور الفرعي لأوميكرون BA 2.75 ؟

وقال الخبراء إنه جرى اكتشاف المتحور الفرعي في 10 دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وكندا، ومن المتوقع أن يكون المتحور الفرعى BA.2.75 قد تطور من المتحور الفرعى BA.2، حيث إنه يتميز بانتشاره السريع الواضح بين الناس، كما أنه يحتوى على عدد كبير من الطفرات الإضافية بخلاف باقى المتحورات الفرعية السابقة.

وفى السياق ذاته، صرح عالم الفيروسات في إمبريال كوليدج لندن، توم بيكوك، بأن المتحور الفرعي لأوميكرون BA.2.75 يحتوى على 9 تغييرات في منطقة السنبلة مقارنة بالمتحور الفرعي BA.2، ونحو 11 تغييرًا مقارنة بـBA.5، معربا عن أن ذلك المتحور سيكون قادرا على التهرب بشكل سريع من استجاباتنا المناعية، متوقعا موجة عالمية جديدة من فيروس كورونا، داعيا الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع زيادة عدد الإصابات.

طهور متحور فرعي جديد لأوميكرون لأول مرة في الهند

وكانت وزارة الصحة الهندية، قد أعلنت في أوائل الشهر الجارى عن إصابة ما يقرب من 70 حالة بمتحور فرعي جديد لأوميكرون، يسمى BA 2.75، وانتشر في 10 ولايات هندية مختلفة، بحسب لصحيفة «ذا تايمز أوف إنديا».