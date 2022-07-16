إسرائيل تستهدف موقعا للفصائل الفلسطينية بـ10 صواريخ

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، موقع البيدر غرب غزة بعدة صواريخ، ردًا على إطلاق صاروخين من غزة باتجاه غلاف غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتصاعد الدخان من موقع الفصائل الفلسطينية في منطقة البيدر جنوبي غربي مدينة غزة، بعد قصفه بأكثر من 8 صواريخ، فيما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن القصف جاء بنحو 10 صواريخ.

زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمالي غزة

من جانبها، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمالي قطاع غزة. وأشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى تصدي المضادات الأرضية التابعة للفصائل لطيران الاحتلال الإسرائيلي في أجواء القطاع.

متابعة صفا لحظة استهداف موقع البيدر غرب مدينة غزة pic.twitter.com/6fjlBlYwyx — وكالة صفا (@SafaPs) July 16, 2022

وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم السبت مقاطع فيديو وثقت لحظة اعتراض «القبة الحديدية» الإسرائيلية، لصاروخ أطلق من قطاع غزة صوب مدينة «عسقلان» جنوب إسرائيل.

للمرة الأولى منذ نحو شهر.. جيش الاحتلال يعلن عن رصد إطلاق صواريخ من غزة

وهذه المرة الأولى منذ نحو شهر، التي يعلن فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة صوب مدينة «عسقلان»، مشيرا إلى اعتراض المنظومة الدفاعية اعترضت واحدا، والآخر سقط في منطقة مفتوحة، فيما تم إطلاق صفارات الإنذار في «عسقلان»مع إطلاق الصاروخين.

وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فجر اليوم السبت، الأول من نوعه منذ تولي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، لمنصبه بداية شهر يوليو الجاري.

إصابة 3 مستوطنين خلال الركض إلى الملاجئ

من جانبها، أشارت منظمة نجمة داود الحمراء إلى إصابة 3 مستوطنين خلال الركض إلى الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان، حيث نقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، شابين فلسطينيين، بعد احتجازهما قرب بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية، احتجزت 3 شبان بعد إيقاف مركبتهم على «دوار بيتا».

واعتقلت قوات الاحتلال، كل من الأسير المحرر خالد عاكف أشتية والشاب محمد لطفي عواد من بلدة سالم شرقي نابلس، كما استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا يدعى «ناصر نوفل» من مدينة القدس المحتلة للتحقيق، أثناء عودته من الأردن، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

بدوره، قال بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، من الضروري، تدخل «واشنطن» الفاعل لحماية الإرث والوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، خاصة مدينة القدس المحتلة التي تشهد هجمة غير مسبوقة من قبل الجمعيات الصهيونية المتطرفة.

بطاركة ورؤساء كنائس الأراضي المقدسة يؤكدون ضرورة تحقيق السلام

وأشار البطريرك ثيوفيلوس الثالث خلال استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، إلى اعتداءات أعضاء الجماعات الصهيونية المتطرفة على الكنائس ورجال الدين والمواطنين المسيحيين ومحاولاتهم الاستيلاء على عقارات باب الخليل.

وسلّم البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بايدن رسالة نيابة عن بطاركة ورؤساء كنائس الأراضي المقدسة، أكدوا فيها ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

بدورها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الوكالة تقدر بشدة التأكيد العلني على دعم عملها خلال رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة «الشرق الأوسط».

وأوضح المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في تصريحات، إن إداة الرئيس الأمريكي تدرك أهمية التمويل.

الأمم المتحدة تعلن مواصلة الضغط لتحقيق حل الدولتين

وأمس الجمعة، حذرت منظمة «الأمم المتحدة»، من ضياع فرصة إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، معلنة مواصلة الضغط لتحقيق ذلك.

وجاء التحذير الأممي، ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس بالضفة الغربية المحتلة، قال فيها إن خيار حل الدولتين هدف بعيد.

تلقت صحفية إسرائيلية في القناة 12 الإسرائيلية، تُدعى دانا فايس، تهديدات ضدها وضد عائلتها بسبب تعليق مباشر على مراسم استقبال بايدن.وفي وقت سابق، قالت فايس، خلال البث عن طريق الخطأ، إن بايدن تجاهل نتنياهو ولم يصافحه.

بدورها، رحبت «واشنطن»، أمس الجمعة، بالجهود التي يبذلها لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن الحدود البحرية، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها ما زالت ملتزمة بتسهيل المفاوضات الجارية.