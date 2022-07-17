إليسا تحتفل بأغنيتها الجديدة زهرة من الياسمين في حفلها ببيروت

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، إحيائها حفلا غنائيا كبيرا في الثلاثين من الشهر الجاري ببيروت ليكون الحفل الأول لها في لبنان بعد فترة غياب طويلة.

ومن المقرر أن تشدو إليسا في الحفل بأغنيتها الوطنية الجديدة «زهرة من الياسمين» التي أطلقتها منذ أيام، وقدمها لها صانعها الموسيقار الكبير أسامة الرحباني.

إليسا تحتفل بتحقيق من أول دقيقة 150 مليون مشاهدة

واحتفلت إليسا خلال الأيام الماضية بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد «من أول دقيقة»، إلى 150 مليون مشاهدة في أقل من شهرين.

وكتبت عبر حسابها على تويتر: «150 مليون في هذا الوقت القصير، تجاوز توقعاتي بكل الطرق الممكنة لا شيء ولا أحد يستطيع أن يقف في طريق سعادتي بهذه اللحظة».

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكان من المقرر أن تطرح إليسا أغنيات ألبومها الجديد خلال أغسطس المقبل، ولكنها فضلت طرحها بشكل متتالي بمعدل أغنية كل شهر.

من أول دقيقة دويتو يجمع إليسا وسعد لمجرد

إليسا احتفلت مؤخرا بوصول عدد متابعيها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر؛ لوصولها لهذا الرقم، متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.