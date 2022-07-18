أخبار مطروح خلال 24 ساعة: مراقبة الشواطئ المفتوحة وإصابة 3 مواطنين

شهدت محافظة مطروح على مدار الـ24 ساعة الماضية بعض الأحداث المختلفة كان من أهمها وقوع حادثين أصيب خلالهما 3 أشخاص، بإصابات متفرقة في الجسم، ومراقبة الشواطئ المفتوحة على سواحل مدينة مرسي مطروح للحفاظ على حياة المواطنين منعا من الغرق ومتابعة لجان امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات.

إصابة 3 أشخاص في مطروح

وأصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم من بينهم رجل ونجله في حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الاسكندرية الساحلي الدولي وجرى نقله إلى مستشفى مطروح العام، والثاني سقوط شخص على الأرض في مدينة الحمام مما تسبب في كسر بالذراع الأيسر ونقلة مستشفى الحمام المركزى، وجارى استكمال علاجها.

مراقبة الشواطئ المفتوحة

وأكد رضا رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح على مراقبة الشواطئ المفتوحة ومتابعتها على مدار اليوم من خلال لجنة المتابعة بمجلس المدينة لمراجعة العاملين وأصحاب الرخص بمدى الالتزام بالاجراءات والتعليمات على البحر ومنع نزول المصطافين حالة عدم استقرار البحر، ورفع الرايات السوداء حفاظا على حياة زائرى مطروح بعد الفترة الأخيرة التى حذرت خلالها هيئة الأرصاد المصطافين بأخذ الحيطة وتوخى الحذر من نول الشواطئ المفتوحة حالة ارتفاع الأمواج، في ظل الجهود المبذولة من شركة الإنقاذ على الشواطئ بإمكانها من إنقاذ حوال 300 شخص حتى الآن منذ عملها هذا الموسم.

متابعة لجان الامتحانات

وتابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح من خلال غرفة العمليات وأكد لـ«الوطن» عدم وجود أية مشاكل باللجان وعدم نلقى أية شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بعد امتحانات التفاضل والتكامل والجيولوجيا وعلم النفس، موضحا تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في اللجان وتعليمها قبل وبعد كل مادة حتى في امتحانات الابتدائى والثانوى العام طبقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.