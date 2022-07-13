أسعار أجرة المواصلات في محافظة مطروح بعد تحريك البنزين

حذر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من أي تجاوز لأسعار المواصلات على مستوى المحافظة في جميع المدن الثمانية أو من أي مدينة إلى أخرى أو إلى خارج مطروح للمدن والمحافظات المختلفة، وأصدر قرارًا بتحريك أسعار المواصلات العامة بعد تحريك أسعار الوقود، ووجه بتكثيف الحملات التموينية والمرورية بعد صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود على مستوى الدولة، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء، ليتساءل الكثيرون عن أسعار أجرة المواصلات في محافظة مطروح.

حملات على المواقف في مطروح

ووجه محافظ مطروح بعد صدور تسعيرة جديدة بشأن أسعار أجرة المواصلات في محافظة مطروح بعد تحريك أسعار البنزين، باتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة الالتزام بالضوابط والتعريفة الجديدة دون تجاوزات، والتأكيد على مراجعة عمل محطات البنزين بشكل طبيعى مع توافر جميع المنتجات البترولية في كافة منافذ التسويق وفق الأسعار المقررة حاليًا، والإعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها.

ووجه محافظ مطروح لمدير إدارة مرور مطروح ومباحث المرور، بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية، وإلزام جميع السائقين بالأسعار المقررة وذلك في إطار أسعار أجرة المواصلات في محافظة مطروح بعد تحريك أسعار البنزين.

زيادة تسعيرة المواصلات 7%

ونبه «شعيب» على عدم رفع أسعار الأجرة بعد تحريك أسعار البنزين والسولار إلا في حدود المقرر بالنسبة للخطوط الداخلية والخارجية بنسبة نحو 7%، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك مع تكثيف الحملات لمنع أي ممارسات غير قانونية.

الإبلاغ عن تجاوزات الأجرة

وطالب المحافظ، المواطنين في محافظة مطروح بالإبلاغ عن أي محاولة استغلال أو مغالاة في أسعار الوقود بمحطات الوقود أو في أجرة السيارات والتاكسي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة والاتصال بالخط الساخن 114 و0464933158 للإبلاغ عن أيه تجاوزات لسرعة التعامل معها.

وننشر فيما يلي، جداول أسعار أجرة المواصلات في محافظة مطروح بعد تحريك أسعار البنزين، وهي كالتالي:-