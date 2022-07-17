أخبار محافظة مطروح.. فتح الشواطئ المغلقة وإصابة 8 في حوادث متفرقة

أحداث كثيرة شهدتها محافظة مطروح خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كان من أهمها قيام مركز ومدينة مرسي مطروح بإعادة فتح الشواطئ المغلقة على مدار عدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية على البحر وتشغيل الشواطئ مرة أخرى، كما وقع 4 حوادث مختلفة مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، وجرى نقلهم المستشفيات وعلاجهم.

إعادة فتح الشواطئ

وقررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسي مطروح بإعادة تشغيل الشواطئ المغلقة وفتحها أمام المصطافين حسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريحات صحفية، عقب وقف العمل بها ونشر حواجز حديدية على الكورنيش الجديد الذى يبدأ من بورتو مطروح وحتى قرية القصر لمسافة تمتد حوالى 9 كيلومترات، بسبب عدم استقرار حالة البحر والذي استمر 5 أيام خلال الأسبوع الأخير، نتيجة نشاط الرياح.

وأدى عدم الاستقرار إلى ارتفاع الأمواج ووجود سحب في البحر على الشواطئ المفتوحة في مطروح ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي والإسكندرية، وهو ما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي وجهتها للمصطافين من منع نزول هذه الشواطئ واتخاذ الحيطة والحذر لارتفاع الأمواج لتصل إلى 2.5 م، وبدأت عملية تشغيل الشواطئ اليوم تحت إشراف مجلس المدينة ولجنة الشواطئ والعاملين في البحر من أصحاب الرخص بعدم الدخول لمسافات طويلة والسباحة في أقرب مكان على الشواطئ.

مستشفى براني

وأعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح عن تشغيل العيادات الخارجية في مستشفى سيدي براني التخصصي وقسم الاستقبال والطورائ على مدار 24 ساعة في أول تشغيل لهم عقب إنشاء المستشفى الجديدة لخدمة أهالي براني والمسافرين.

4 حوادث في مطروح

وأصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في 4 حوادث، اليوم السبت، الحادث الأول انقلاب سيارة على طريق مطروح إسكندرية الساحلي الدولي مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة ونقلهم لمستشفى العلمين، والحادث الثاني انقلاب سيارة نص نقل على طريق القاهرة الصعبة الإقليمي عند علامة الكيلو 162 اتجاه القاهرة، ونقل المصابين مستشفى العلمين، والحادث الثالث انقلاب سيارة على طريق مطروح إسكندرية أمام قرية الزيتون مما أدى إلى إصابة شخص ونقله لمستشفى رأس الحكمة المركزي، والحادث الرابع سقوط شخص من علو في مدينة العلمين مما أدى لإصابته بكسور وجروح بالجسم ونقلة إلى مستشفى العلمين، وإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحوادث.