بعد وفاة شخصين في غانا.. ما هو فيروس ماربورج؟

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، انتشار فيروس ماربورج في غانا ووفاة شخصين بالفيروس، كثر البحث عن ما هو فيروس ماربورج؟ وسط قلق من انتشاره أسوة بكورونا وجدري القرود.

ما هو فيروس ماربورج؟

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن فيروس ماربورج حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى تنتمي إلى نفس عائلة مرض فيروس الإيبولا الأكثر شهرة، وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها اكتشاف المرض الحيواني في غرب أفريقيا.

وعن كيفية انتقال فيروس ماربورج للإنسان، أوضحت منظمة الصحة العالمية،أن فيروس ماربورج ينتقل إلى الإنسان من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والمواد.

أعراض فيروس ماربورج

- يبدأ المرض فجأة مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع شديد وتوعك.

- تظهر على العديد من المرضى علامات نزيف حاد في غضون سبعة أيام.

- تفاوتت معدلات إماتة الحالات من 24% إلى 88% في حالات التفشي السابقة اعتمادًا على سلالة الفيروس وجودة إدارة الحالة.

وعلى الرغم من عدم وجود لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة لعلاج الفيروس، إلا أن الرعاية الداعمة - معالجة الجفاف بالسوائل الفموية أو الوريدية - وعلاج أعراض معينة، تعمل على تحسين البقاء على قيد الحياة.

يشار إلى أنه يتم تقييم مجموعة من العلاجات المحتملة، بما في ذلك منتجات الدم والعلاجات المناعية والعلاجات الدوائية، بالإضافة إلى اللقاحات المرشحة مع بيانات المرحلة الأولي.

وكانت غينيا أكدت حالة واحدة في تفشي تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر من العام الماضي ، بعد خمسة أسابيع من اكتشاف الحالة الأولية.

جدير بالذكر أنه تم الإبلاغ عن حالات تفشي وحالات متفرقة من ماربورج في أفريقيا في أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا.