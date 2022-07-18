زواج جينفير لوبيز وأفليك بعد قصة «حب وانفصال» دامت لـ20 عاما

تزوج الثنائي الشهير جينيفر لوبيز وبن أفليك يوم السبت الماضي، وفقًا لرخصة زواج في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، بعد مرور حوالي 20 عاما على خطوبتهما الأولى.

زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك

تظهر سجلات المحكمة أن الزوجين حصلا على رخصة زواج في مقاطعة كلارك، نيفادا، في 16 يوليو، وتم إصدار الترخيص لبنيامين جيزا أفليك وجينيفر لوبيز، والتي تم تحديدها أيضًا باسم جينيفر أفليك.

وأقام الثنائي حفلًا صغيرًا في نهاية هذا الأسبوع، حسبما ذكرت «ديلي ميل»، بحضور والدة لوبيز وأطفالها.

ليس الزواج الأول

يذكر أن جينيفر لوبيز وبن أفليك تزوجا من قبل لمشاهير آخرين خلال ما يقرب من عقدين من الانفصال، حيث تزوجت لوبيز من المغني مارك أنتوني عام 2004، ولديهما معا ابنان هما ماكس وإيما، وانتهت علاقتهما بالانفصال ثم الطلاق سنة 2011.

زواج أفليك من الممثلة جينيفر جارنر

وتزوج أفليك من الممثلة جينيفر جارنر عام 2005، ولديهما ثلاثة أبناء هم فيوليت وسيرافينا وصامويل، وفي 2015 أعلنا انفصالهما.

الجدير بالذكر أن أفليك وجينيفر لوبيز ظهر معا على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في دورة 2021، خلال العرض الأول لفيلم أفليك The Last Duel، وقدم أفليك لجينيفر خاتما أخضر من الألماس عيار 8.5 قيراط.