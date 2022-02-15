أماكن عرض الفيلم الرومانسي Marry Me بالسينمات.. بطولة جينيفر لوبيز

تعرض السينمات المصرية، أفلاما جديدة في السينمات خلال هذا الأسبوع، أبرزها فيلم Marry Me الرومانسي لـ جينيفر لوبيز، تدور أحداثه حول نجمة بوب لاتينية «كات فالديز»، تكتشف قبل لحظات من زفافها على خطيبها نجم موسيقى الروك في حفل موسيقي، أنه كان يخونها مع مساعدتها، ومع اكتشافها تقرر أن تختار رجل غريب بين الجمهور للزواج بها، وهو مدرس رياضيات مطلق لتتزوجه بدلاً من خطيبها، وتتوالى أحداث الفيلم للإجابة عن سؤال: «هل يمكن أن يتوافق ثنائي معا في حياة مختلفة تماما عن بعضهما».

فريق عمل فيلم Marry Me

فيلم Marry Me من بطولة جينيفر لوبيز، أوتكارش أمبودكار، أوين ويلسون، جون برادلي، مالوما، سارة سيلفرمان، ومخرجة الفيلم هي كات كويرو، أما المؤلف هو هاربر ديل، جون روجرز، تامي صغير، وذلك استنادا على رواية بوبي كروسبي.

أماكن عرض فيلم Marry Me

فيلم Marry Me سيعرض في سينما أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما أركان، سينما جلاكسى المعادي، سينما صن سيتي، سينما سيتي ستارز، سينما سان ستيفانو مول، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما مدينتي، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما كايرو فيستفال، سينما سي سينما أرابيلا، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما فوكس مول مصر، سينما جولدن ستارز إليت، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما سي سينما (الجونة).

أفلام السينمات المصرية هذا الأسبوع

وتعرض السينمات المصرية أفلام جديدة هذا الأسبوع وهي فيلم Uncharted، وتدور أحداثه حول الفتى ناثان دريك، وعلاقته بفيكتور سوليفان، إذ يخوض الثنائي مغامرات بحثًا عن الكنوز المفقودة، بينما يسعى دريك لاسترداد إرث عائلته، وفيلم Death on the Nile وتدور أحداثه أيضا حول المحقق الشهير هيركيول بوارو الذي يقضي إجازته على نهر النيل على متن سفينة، ويجد نفسه موكل إليه التحقيق في مقتل وريثة شابة، ويصل للقاتل.

ومن ضمن الأفلام الجديدة في السينمات هذا الأسبوع الفيلم العربي معالي ماما، الذي تدور أحداثه حول علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها، مثل عملها في منصب كبير والتحديات التي تواجهها.