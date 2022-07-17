حسن شاكوش يعتذر لصناع أغنية حاجة مستخبية: «متزعلوش.. كنت فاهم غلط»

اعتذر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، للملحن مدين عن الإساءة التي وجهها له حينما اتهمه بأنه سرق لحن أغنية حاجة مستخبية لمحمد حماقي من لحن أغنية تركي، وعلى أثره قام هو بسرقة اللحن التركي في أغنية بنت الجيران.

حسن شاكوش: أعتذر للشاعر الكبير محمد عاطف

وقال شاكوش عبر صفحته على الفيسبوك: «مساء الخير أنا طالع عشان أعتذر وأتأسف لأخويا وصديقي الملحن العبقري مدين، أنا كنت فاهم غلط واتضحلي الحقيقة أن لحن أغنية حاجة مستخبية من إبداعه فعلا مش زي منا كنت معتقد».

حسن شاكوش: لازم أدي كل حد حقه

وأضاف: «عشان كده كان لازم أطلع وادي الحقوق لأصحابها، وأعتذر عن اللي صدر مني.. شكرا لكم، وأتمنى محدش يزعل مني سواء الأستاذ محمد عاطف الشاعر الكبير أو الموزع الكبير أحمد إبراهيم أو الفنان الكبير محمد حماقي».