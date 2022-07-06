حلمي عبد الباقي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عودة حسن شاكوش للغناء

حرر الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، بلاغًا للنائب العام ضد محضر تصريح غناء مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، الذي أعاده للغناء من جديد.

حصل عبد الباقي على رقم المحضر 30675 لسنة 2022 عرائض، ليصبح البلاغ الثاني بعد البلاغ الذي تقدم به الدكتور عاطف إمام عضو مجلس الموسيقيين.

عاطف إمام يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شاكوش

كان الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قد قرر تحضير بلاغ ضد شاكوش وتقديمه للنائب العام أيضا لعدم توقيعه على قرار عودته للغناء.

عودة حسن شاكوش

يذكر أن حسن شاكوش، كان قد حصل على كارنيه انتساب النقابة وتصريح إحياء الحفلات بدون تقديم اعتذار للموسيقيين وشعبة عازفي الإيقاع.