حفلتان لـ حسن شاكوش ووائل الفشني اليوم بمناسبة عيد الأضحى

يحتفل المواطنون اليوم بوقفة عيد الأضحيى الذي يبدأ غدا السبت الموافق 9 يوليو، ولذلك فإن اليوم سيشهد عداد من الحفلات الغنائية الخاصة انطلاقا لحفلات موسم عيد الأضحى الذي سيشتعل خلال الأيام المقبلة.

حيث يستعد مطرب المهرجانات حسن شاكوش مساء اليوم الجمعة الموافق 9 يوليو لإحياء حفلا غنائيا احتفالا مع الجمهور بوقفة عيد الأضحى وذلك في أحد الكافيهات التي تقع على النيل.

وائل الفشني في ساقية الصاوي

وهناك أيضا المطرب وائل الفشني الذي سيحيي حفلا غنائيا هو الآخر مساء اليوم وذلك على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي وسينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وكانت قد بلغت سعر تذكرة الحفل 100 جنيها.

يذكر أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش كان قد حصل على تصريح نقابة المهن الموسيقية مؤخرا، وتم رفع الإيقاف عنه ولكن حدثت أزمة كبيرة بسبب هذا الأمر حيث اعترضت شعبة الإيقاعيين عن هذا القرار وخاصة أنه لم يعتذر لهم بشكل علني أمام الجمهور.

حيث أنه كان منذ عام تقريبا توجه بجملة من الألفاظ الخارجة لعازفي الإيقاع وهو ما تسبب في وقفه لمدة عام كامل.

أزمة حسن شاكوش

وبسبب غضب شعبة الإيقاعين تم تنظيم مؤتمر صحفي ليقدم شاكوش اعتذارا رسميا ولكن في المؤتمر حدثت مشادات كلامية بين أعضاء شعبة الإيقاعين وأعضاء نقابة المهن الموسيقية رصدتها الكاميرات وفي حضور نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر مما جعله ينسحب.

وفي نفس اليوم قرر الفنان هاني شاكر تقديم استقالته عن منصبه كنقيب، اعتراضا على ماحدث وبالفعل أعلن الأمر بشكل رسمي.