مقتل 4 أشخاص جراء إطلاق نار في مركز تجاري بأمريكا

لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم مطلق النار المشتبه به، وأصيب 3 آخرين، مساء أمس الأحد، جراء حادث إطلاق نار في مركز «جرينوود بارك مول» التجاري جنوبي إنديانابوليس بولاية إنديانا الواقعة في مناطق الغرب الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار قائد شرطة «جرينوود» بالولاية، جيم إيسون، إن مطلق النار قتل برصاص شخص «22 عاما» من مقاطعة بارثولوميو بولاية إنديانا، شهد إطلاق النار، مضيفا في مؤتمر صحفي، أن قاتل مطلق النار استخدم مسدسًا لإسقاط المهاجم.

ويقع مركز «جرينوود بارك مول» التجاري على بعد حوالي 15 ميلاً جنوب إنديانابوليس، وفقا لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

وفي وقت سابق، أشار إيسون، إلى إصابة، اثنين آخرين في حادث إطلاق النار، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

وأصيب فتاة «12 عامًا» بخدش طفيف في ظهرها جراء الحادث. وكان 4 من الضحايا إناث وواحد فقط ذكر، فيما تراوحت أعمارهم بين أوائل العشرينات والثلاثينيات.

وقال إيسون إن مطلق النار كان مسلحا ببندقية وكان لديه عدة مخازن عندما بدأ بإطلاق النار.وأعربت الشرطة الأمريكية، في وقت سابق، عن اعتقادها أن مطلق النار تصرف بمفرده.

وأشار المسؤولون،إلى العثور على حقيبة ظهر مشبوهة في حمام قريب من مكان إطلاق النار، فيما اعتبرت فرقة المتفجرات، أنه لا يمثل تهديدًا.

رئيس «جرينوود»: المأساة تضرب صميم المجتمع

وفي سياق متصل، قال رئيس بلدية «جرينوود» مارك مايرز، إن هذه المأساة تضرب صميم المجتمع، فيما غرد السناتو الجمهوري، تود يونج: «أخبار مروعة الليلة في بلدي مسقط رأسي، مقدما شكره لضباط إنفاذ القانون.

بدوره، أشار السناتور الجمهوري مايك براون، إلى امتنانه إلى المواطن المسلح الشجاع الذي اتخذ إجراءات لوقف مطلق النار ومنع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح.