إطلاق نار على ضابطين في «فيلادلفيا» الأمريكية

أشارت وسائل إعلام، إلى إطلاق نار على ضابطي شرطة في «فيلادلفيا» أكبر مدن ولاية «بنسلفانيا» الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية.

حادث أمني بالقرب من طريق «بنيامين فرانكلين باركواي»

وأوضح مسؤولون محليون ووسائل إعلام إن ضابطي شرطة في «فيلادلفيا» تعرضا لإطلاق نار بعد حادث أمني بالقرب من طريق «بنيامين فرانكلين باركواي»، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

In the middle of an interview with teenagers, NBC10's @LeahUko's cameraman captures the chaos as people rush from the scene of shooting near Eakins Oval as fireworks explode overhead. Here's the latest. https://t.co/L0sUQS1E7g pic.twitter.com/NKRYHgvrjg — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) July 5, 2022

إصابة رجلاً يبلغ من العمر 33 عاما

وذكرت قناة «دابليو بي في آي» الأمريكية، أنَّ الشرطة تحقق في محاولة اقتحام منزل أسفرت عن إصابة اثنين في قسم «مايفير» بالمدينة، مشيرة إلى إصابة رجلاً، يبلغ من العمر 33 عاما، كما أصيب شابا 23 عاما، في بطنه.

ونقل المسعفون، الشاب إلى المستشفى، في حالة حرجة، وفي حالة احتجاز أكسجين.

Scene from Ben Franklin Parkway in Philadelphia tonight, the most accurate picture of America these days, people running from a mass shooter while fireworks celebrating the country are going off in the background #philly #benfranklinparkway

pic.twitter.com/FFpmd54dgv — Chef Greg León (@ChefGLeon1) July 5, 2022

وكان الآلاف يستمتعون بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية بمناسبة «يوم الاستقلال»، وأمرت الشرطة الأمريكية، الناس في المباني المجاورة بالاحتماء في مكانهم، فيما شوهد العديد من الناس يركضون من المنطقة.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أن السارق أطلق النار على صاحب المنزل، ورد صاحب المنزل بإطلاق النار.

وفي وقت سابق، كشفت الشرطة الأمريكية بعض تفاصيل «روبيرت كريمو الثالث»، منفذ عملية إطلاق النار من سطح مبنى على المشاركين في مسيرة احتفالية بمناسبة «عيد الاستقلال» في منطقة «هايلاند بارك» بضواحي «شيكاغو» وسط غربي الولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين.

«روبرت كريمو الثالث» يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو

وقالت الشرطة الأمريكية، في بيان، إنَّ «روبرت كريمو الثالث»، رصدته القوات يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ضابط مرور في شمالي شيكاغو حاول إيقافه، قبل أن تبدأ مطاردة قصيرة مع الشرطة.

وولد القاتل في 20 سبتمبر 2000، وينحدر من أصل إيطالي، يهوى الموسيقى وله إصدارات موسيقية على الإنترنت. وكان والده ترشح لمنصب عمدة هايلاند بارك في العام قبل الماضي 2020.

وكان آخر إصداراته كانت مقطعا بعنوان «هل أنت مستيقظ» كان في 15 أكتوبر 2021، وتضمن الفيديو رسومات لرجل يصوب بندقية على آخر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.