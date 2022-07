إطلاق نار على ضابطين في «فيلادلفيا» الأمريكية

أشارت وسائل إعلام، إلى إطلاق نار على ضابطي شرطة في «فيلادلفيا» أكبر مدن ولاية «بنسلفانيا» الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح مسؤولون محليون ووسائل إعلام إن ضابطي شرطة في «فيلادلفيا» تعرضا لإطلاق نار بعد حادث أمني بالقرب من طريق «بنيامين فرانكلين باركواي»، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

In the middle of an interview with teenagers, NBC10's @LeahUko 's cameraman captures the chaos as people rush from the scene of shooting near Eakins Oval as fireworks explode overhead. Here's the latest. https://t.co/L0sUQS1E7g pic.twitter.com/NKRYHgvrjg

وذكرت قناة «دابليو بي في آي» الأمريكية، أنَّ الشرطة تحقق في محاولة اقتحام منزل أسفرت عن إصابة اثنين في قسم «مايفير» بالمدينة، مشيرة إلى إصابة رجلاً، يبلغ من العمر 33 عاما، كما أصيب شابا 23 عاما، في بطنه.

ونقل المسعفون، الشاب إلى المستشفى، في حالة حرجة، وفي حالة احتجاز أكسجين.

Scene from Ben Franklin Parkway in Philadelphia tonight, the most accurate picture of America these days, people running from a mass shooter while fireworks celebrating the country are going off in the background #philly #benfranklinparkway

pic.twitter.com/FFpmd54dgv