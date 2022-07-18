الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد العقوبات على روسيا خلال اجتماع اليوم

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، إنه من المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين لإجراء مناقشات بشأن تشديد العقوبات على روسيا.

ومن بين الإجراءات التي يتم النظر فيها حظر مشتريات الذهب من روسيا، وهي خطوة تم وضعها بالفعل من قبل الشركاء الدوليين وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

كما يمكن أن يعمل الاتحاد الأوروبي أيضًا على فرض عقوبات على أفراد روس إضافيين.

الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات على أفراد روس إضافيين

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس، إنه من المرجح أن يناقش الاتحاد مزيدا من العقوبات في الاجتماع لكنه لن يتخذ قرارا فوريا.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية إن الإجراءات الجديدة تأتي في الوقت الذي تستمر فيه «الحرب الروسية الوحشية ضد أوكرانيا بلا هوادة».

وأضافت، «لذلك نقترح اليوم تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي القاسية ضد الكرملين، وتنفيذها بشكل أكثر فعالية وتمديدها حتى يناير 2023، يجب أن تستمر موسكو في دفع ثمن باهظ لعدوانها».

وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي قاسية وشديدة.

بوريل: عقوبات الاتحاد الأوروبي قاسية وشديدة

وتابع «نواصل استهداف المقربين من بوتين والكرملين ،سأقدم أيضًا مقترحات إلى المجلس لإدراج المزيد من الأفراد والكيانات، مع تجميد أصولهم وتقليص قدرتهم على السفر».

في السياق، قال فالنتين ريزنيشنكو، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، إن مدينة نيكوبول في منطقته تعرضت لإطلاق نار خلال الليل.

وأضاف: «ضربت القوات الروسية نيكوبول عدة مرات خلال الليل بمدافع مضادة للطائرات، وتم إطلاق أكثر من 60 قذيفة على الأحياء السكنية والبنية التحتية للمدينة».

وتابع: «أصيبت امرأة تبلغ من العمر 75 عامًاودمرت عشرات المباني السكنية الخاصة».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.