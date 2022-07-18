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مستقبل وطن: دعوة القوى السياسية للحوار الوطني يستهدف كسب ثقة المواطن

كتب:

هاجر عمر
09:11 ص | الإثنين 18 يوليو 2022
المستشار حسن الجاريه

المستشار حسن الجاريه

قال المستشار حسن الجارية، المستشار القانوني والأمين المساعد لأمانة الشؤون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن المشارك في الحوار الوطني، إن الحوار الوطني فكرة طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الإفطار الوطني رمضان الماضي، لافتًا إلى أن توقيت الطرح في غاية الأهمية، حيث أنه يأتي في وقت يعاني منه العالم من أزمة اقتصادية كبيرة.  

دعوة كل الأحزاب السياسية يستهدف طرح حلول تحظى بثقة المواطن

وأضاف الجارية في حوار مع الإعلامية هبة رشوان في برنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن دعوة كل الأحزاب السياسية بالحوار الوطني للتفاعل مع جموع الشعب المصري تستهدف الوصول إلى نقاط وحلول جوهرية تحظى بثقة المواطن والحكومة على السواء، في حدود المتاح من موارد.  

الحوار الوطني سيمهد الطريق إلى قيام الجمهورية الجديدة

وأوضح المستشار القانوني أن هذا الحوار الوطني سيمهد الطريق إلى قيام الجمهورية الجديدة، وإقامة فرصة للتواصل بين التنفيذين والشعب للخروج بقرارات ترضي طموحات المصريين، مؤكدًا أن مائدة الحوار الوطني لن يجلس عليها كل من تلوثت يده بالدماء وتعدى على الشعب المصري.  

الحوار الوطني سيؤدي إلى دعم مؤسسات الدولة وتثبيت أركانها

وأكد الجارية على أن الحوار الوطني سيؤدي إلى دعم مؤسسات الدولة وتثبيت أركانها ممثلة في الجيش والشرطة، متمنيًا خروج الحوار الوطني بتوصيات تساعد على تطوير أداء الحكومة بصورة ترضي المواطن المصري، وتساعد في قيام دولة عصرية للوصول إلى الجمهورية الجديدة.  

ضرورة أن يقوم الحوار الوطني على معلومات دقيقة

وشدد المستشار القانوني على ضرورة أن يقوم الحوار الوطني على معلومات دقيقة للوصول إلى الجمهورية الجديدة، ولابد أن يشارك به ذوي الخبرة والساسة والتنفيذيين لتلبية رغبات الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو معبرًا عن إرادته، وانحازت له القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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