الهجرة: نظمنا نسختين من «الكيانات المصرية بالخارج» بنتائج مثمرة ونستعد لـ«الثالثة»

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن استعدادات الوزارة لإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، بحضور عدد كبير من رؤساء الجاليات المصرية بالخارج، وأصحاب الكيانات المصرية بالخارج، 14 أغسطس المقبل.

تسويق النظم البنكية الرقمية للمصريين بالخارج

وأضافت وزيرة الهجرة لـ«الوطن»، أنّ الوزارة نظمت 3 مؤتمرات للمصريين بالخارج، منهم مؤتمرين للكيانات ورموز المصريين بالخارج، أسفرا عن العديد من النتائج والتوصيات، مشيرة إلى أنّه من بين نتائج النسختين السابقتين لمؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، الموافقة على فتح فرع لبنوك وطنية في السعودية، باعتبارها تضم الجالية الأكبر من المصريين بالخارج.

ولفتت مكرم، إلى تسويق النظم البنكية الرقمية للمصريين بالخارج، حيث تصدّرت تحويلات المصريين قائمة مصادر العملة الصعبة، إضافة إلى توفير منح دراسية للطلاب المصريين، بالتعاون مع أساتذة مصريين بالخارج.

إدراج منهج توعوي بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى إدراج منهج توعوي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتوعية بالهجرة الآمنة في المدارس وعبر تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني، إلى جانب ربط المصريين في الخارج بمرصد الأزهر للتطرف، لمواجهة الأفكار المغلوطة.

وتابعت مكرم، أنّه جرى إطلاق موقع مؤسسة «مصر تستطيع» لإنشاء قاعدة بيانات للعلماء والخبراء المصريين بالخارج، وتوعية المصريين في الخارج بالتسهيلات الخاصة باستخراج الوثائق والمستندات الخاصة بالجوازات والهجرة والجنسية على صفحات الوزارة.

تنمية روح الواجب الوطني

وأكملت وزيرة الهجرة، أنّ النتائج تضمّنت التعريف بتخصيص شباك واحد للمصريين في الخارج لجميع أقسام الجوازات بمحافظات الجمهورية، ومد ساعات العمل ببعضها، والتوعية بأهمية «فترة التجنيد الإلزامي»، وتنمية روح الواجب الوطني بين شباب المصريين بالخارج خلال ملتقيات أبناء الجيلين.

وأشارت مكرم، إلى نتائج مؤتمر «اتحاد الكيانات والمصريين بالخارج» في محور الإسكان والصناعة والاستثمار، والتي تمثلت في إنشاء وحدة خاصة بخدمة المستثمرين المصريين بالخارج، في مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، فضلا عن التوسع في طرح مجمعات سكنية وأراض للمصريين بالخارج، في مختلف المحافظات، وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني، والترويج لأول خريطة للاستثمار الصناعي ودعم استثمار المصريين بالخارج في الوطن.