بفائدة 14.25%.. 7 بنوك تقدم أعلى عائد كل 3 أشهر

يتجه الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي إلى استثمار أموالهم بشكل مضمون خاصة مع تذبذب أسعار الذهب وانخفاضه، واتجه الكثير من الأشخاص لحفظ أموالهم في صورة دولارات، وذلك لارتفاع سعر الفائدة والتي بدورها أدت إلى رفع أسعار العوائد على شهادات الادخار في مصر.

وقدمت 7 بنوك عاملة في مصر عددا من شهادات الادخار والتي قدّرت بأعلى عائد بين البنوك الأخرى، حيث وصل العائد إلى 14.25%، في حين أن باق البنوك تقدّر فيها سعر العائد بـ13% فقط.

وجاءت هذه الارتفاعات في أسعار العائد على الشهادات عقب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بتثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75%، ذلك في يونيو الماضي.

أعلى عائد لشهادات البنوك في مصر

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أعلى عوائد للشهادات لبعض البنوك العاملة في مصر:

1- شهادة ال 3 سنوات من بنك ناصر:

قرر بنك ناصر الاجتماعي طرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد 14.25% ربع سنوي يصرف كل 3 أشهر وهو أعلى عائد للشهادات البنكية في مصر، حيث يمكن فتح الشهادة بداية من مبلغ 1000 جنيها ومضاعفاتها ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها وفق قرارات المركزي.

وأشار البنك إلى أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بشروط ميسرة وفقًا للقواعد التي يقرها البنك.

2- الشهادة الثلاثية من بنك القطري الأهلي:

وأعلن بنك QNB عن طرح شهادة ثلاثية جديدة بعائد ثابت 13.75% يصرف ربع سنوي كل 3 أشهر، وجاء أقل ثمن لفتح الشهادة 1000 جنيها ومضاعفاتها.

3- شهادة أميرالد الثلاثية من البنك العربي الأفريقي:

وطرح البنك العربي الأفريقي شهادة ادخار أميرالد الثلاثية، حيث تكون مدة الشهادة 3 سنوات بعائد شهري بنسبة 14%.

4- شهادة «أموالي» من بنك أبوظبي التجاري:

أقر بنك أبوظبي التجاري رفع العائد على شهادة «أموالي» لمدة 3 سنوات ليصبح سعر الفائدة 13.75% بعائد ربع سنوي، على أن يكون الحد الأدنى للشهادة 10 آلاف جنيه، مع إمكانية الحصول على قرض أو تسهيل ائتماني يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

5- شهادة «البريمو إكسترا» من بنك القاهرة:

وقرر بنك القاهرة إطلاق شهادة البريمو إكسترا الجديدة لمدة 3 سنوات بسعر عائد 13.5% ربع سنوي.

6- شهادة البنك المصري لتنمية الصادرات:

وأتاح البنك من خلال هذه الشهادة صرف عائد ربع سنوي بسعر 13.75%.

7- شهادة بنك قناة السويس:

يتم احتساب العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت من بنك قناة السويس بنسبة 13.60% ربع سنوي.