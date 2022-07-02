بأعلى عائد.. تعرف على شهادات الادخار في 7 بنوك

يبحث الموديعون وأصحاب المدخرات على البنوك التى تعطى عائدا اكبر على مدخراتهم، وذلك في ظل الانخفاض الكبير في قيمة النقود، وحالة التضخم التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وبحسب مصادر مسؤولة بالقطاع المصرفي، فإن هناك عدد من البنوك التي طرحت شهادات ادخار بعائد مرتفع يبدأ شراؤها من أول 1000 جنيه، مشيرة إلى أنَّ هذه البنوك هي: «بنك مصر، وبنك الإسكان، وبنك البركة، والبنك الأهلي المصري، وبنك كيو إن بي، واتش إس بي سي، وبنك ناصر الاجتماعي».

بنك ناصر الاجتماعي وشهادة «رد الجميل»

وقالت المصادر، إنَّ بنك ناصر الاجتماعي، يقدم شهادة ثلاثية، بعائد 15% يصرف العائد سنويًا، أو 14.25% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14% يصرف شهريا، إضافة إلى أنَّ هناك شهادة تسمى شهادة رد الجميل، إذ تمّ تخصيص هذه الشهادة لمن هم فوق الـ60 عامًا وتمنح عائد 15.25% كل عام، بينما تمنح الشهادة عائد 14.5 في حالة الصرف كل 3 أشهر، أما في حالة صرف العائد شهريًا فيتمّ إعطاء عائد 14.25%.

بنك البركة والأهلي المصري

وأكّدت المصادر أنَّ بنك البركة يمنح عملائه شهادة ادخار بعائد متغير أجل 3 سنوات بعائد 14% سنويًا ويصرف بشكل شهري، فيما طرح البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت، بفائدة 14% سنويًا ويصرف عائدها كل عام.

بنك الأهلي الكويتي وQNB وHSBC

وطرح الأهلي الكويتي، شهادة أجل 3 سنوات، بفائدة 13.5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد، فيما اعلن بنك QNB عن شهادة الـ3 سنوات بفائدة 13.5% سنويا صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، فيما اعلن بنك HSBC عن شهادة أجل 3 سنوات، بفائدة 13.5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد.

شهادة بنك مصر وبنك الإسكان والتعمير

وبحسب ما أعلنه بنك مصر عبر موقعه الرسمي، فإن لديه شهادة القمة أجل 3 سنوات، وبسعر الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريًا، فيما أتاح بنك التعمير والإسكان شهادة أجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويًا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويًا لدورية العائد ربع السنوية.