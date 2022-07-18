«شكري»: لابد من خطوات تحولية للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ اتخاذ خطوات تحولية بات ضرورة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتًا إلى أن التقرير المتعلق بالتعامل مع التغيرات المناخية، تحدث عن أن فجوة التكيف تتزايد وبالتالي فإن قضية التغير المناخي تواجه الكثير من الصعوبات أبرزها التمويل، خاصةّ تزايد فجوته، ما يتطلب أهمية التعامل مع تداعياتها، وفي نفس الوقت التعامل مع وضع جغرافي سياسي يؤثر على الطاقة وأسعار الغذاء وهذا يأتي بعد التعافي من جائحة كوفيد 19 والتي استمرت لمدة عامين.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته في «حوار بطرسبرج للمناخ»، بالعاصمة الألمانية برلين: «وفقًا لكل هذه الأسباب فإنني أؤمن أن التعامل مع قضية التغير المناخي أصبح ملحًا الآن ويتطلب أن نثبت التزامنا السياسي القوي والذي تم اقراره خلال الاجتماع الوزاري السابق، وكذلك الاجتماع الذي عُقد في ستوكهولم، حيث أعرب الوزراء الذين حضروا هذا الاجتماع عن تنفيذ الالتزامات وخلق التوازن المناسب فيما يتعلق ببناء الثقة بين كل الأطراف للتعامل مع القضايا المرتبطة بتغيرات المناخ».

وتابع شكري: «توجد مجموعة من الموضوعات الحاسمة التي لم يتم التعامل معها، وهي موضوعات مرتبطة بجدول الأعمال والتي لم يتم التأكيد عليها بشكل مناسب مثل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، وهذه مسألة مهمة للغاية، والكثير من الدول غادرت قمة جلاسكو للشعور بالإحباط من عدم القيام بما يكفي في هذا الإطار لتقديم التعويض اللازم عن الخسائر والأضرار، ونحن نؤكد أن المكون المالي للأضرار يجب أن يتم التعامل معه بطريقة مقبولة من كل دول العالم».