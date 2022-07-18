«كيرة والجن» يحقق أرقامًا قياسية على صعيد الإيرادات في دور العرض

لازال فيلم «كيرة والجن»، يتصدر إيرادات دور العرض، حيث استطاع كسر حاجز الإيرادات المتوقعة في موسم عيد الأضحى، بتحقيق ما يقرب من 2 مليون و159 ألف جنيه أمس فقط، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

كيرة والجن يُحقق أرقامًا قياسية

ويواصل فيلم «كيرة والجن»، تسجيل أرقامًا قياسية جديدة على مستوى الإيرادات، ومن المتوقع أن تتخطى إيراداته حاجز 100 مليون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لذات المصدر، ليحطم الأرقام القياسية.

مروان حامد وكيرة والجن

المخرج مروان حامد استطاع أن يخلق صورة مختلفة، من رواية «1919»، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، لرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

أبطال فيلم كيرة والجن

والفيلم من إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، مع أحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، فضلاً عن بعض الفنانين الأجانب.

الأفلام المنافسة بموسم عيد الأضحى

ويُعد موسم عيد الأضحى من المواسم الهامة للسينما، ويُعرض أيضا في الموسم الحالي فيلم «بحبك» بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهدى المفتى، ومدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسني، بالإضافة إلى فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام، ومحمد سلام، وهدى المفتي، وأيتن عامر، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح وتأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.