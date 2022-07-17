«كيرة والجن» يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويحقق 71 مليون جنيه في 17 يوما

يواصل فيلم «كيرة والجن» حصد الإيرادات الضخمة منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 30 يونيو الماضي، اذا استطاع الفيلم تحقيق 71 مليونًا و200 ألف جنيه إيرادات بعد 17 يومًا عرض فقط، ليستمر بذلك في تسجيل أرقام قياسية جديدة على مستوى الإيرادات، ومن المتوقع أن تتخطى إيراداته حاجز 100 مليون خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتحطيم الأرقام القياسية.

كيرة والجن

فيلم كيرة والجن مستوحى من رواية «1919»، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، مع أحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبدالعظيم، وعارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيلم كيرة والجن يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

أفلام عيد الأضحى

ويعرض في موسم عيد الأضحى بجانب «كيرة والجن» فيلم «بحبك» بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، وحمدي الميرغيني، وهدى المفتى، ومدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسني، وفيلم «عمهم» بطولة محمد إمام، ومحمد سلام، وهدى المفتى، وأيتن عامر، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح وتأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.