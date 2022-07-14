«كيرة والجن» يتصدر إيرادات أفلام العيد بـ60 مليون جنيه للأسبوع الثالث

يتربع فيلم «كيرة والجن» على قائمة إيرادات أفلام عيد الضحى في السينما المصرية، مع بداية الأسبوع الثالث في دور العرض، حيث جاء في المركز الأول أمس، محققا 6 ملايين و58 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي ما حققه منذ طرحه في 30 يونيو الماضي لـ 59 مليون و325 ألف جنيه.

وكشف تقرير صادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، أن فيلم «بحبك» بطولة وإخراج تامر حسني، جاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية بواقع 3 ملايين و355 ألف جنيه، ليصل الإجمالي لـ 22 مليون و817 ألف جنيه، بفارق عن المركز الثالث الذي جاء فيه فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام وإخراج حسن المنباوي، الذي حقق مليوني و690 ألف جنيه، بعدما حقق في أسبوعه الأول 15 مليون و958 ألف جنيه، ليصل ما حققه الفيلم حتى الآن لـ 18 مليون و648 ألف جنيه.

إيرادات أفلام العيد: «بحبك» يحقق 22 مليون جنيه.. و18 مليون لـ «عمهم»

وعلى الجانب الأخر، أكد الفنان تامر حسني، أن إيرادات فيلمه «بحبك» تجاوزت الـ 100 مليون جنيه، وهو ما أثار جدلا واسعا واتهمه البعض بالمبالغة، لكنه أوضح أن تلك الإيرادات هي إجمالي ما حققه الفيلم في السوق المحلي والخارجي معا، حيث تم عرضه في عددا من الدول تزامنا مع طرحه في السينما المصرية.

تامر حسني: «بحبك» حقق 173 مليون جنيه عالميا

وقال حسني في بيان نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، «الفيلم تم بيعه وعرضه في جميع بلاد الوطن العربي وأمريكا وكندا لهذا السبب يتم تصنيف إيراد الفنان تامر حسني دوليا».

أضاف: «وصل إيراد فيلم بحبك داخل مصر إلى 19 مليون جنيه ونصف، والإيراد الدولي 154 مليون جنيه، بمجموع 173 مليون ونصف حتى الآن».