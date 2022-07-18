رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة رسالتي دكتوراه في الطب الشرعي والسموم

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، مناقشة رسالتي دكتوراه في مجال الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

رئيس جامعة سوهاج يشيد بطريقة العرض والدراسة

وقد أشاد رئيس جامعة سوهاج بموضوع الرسالتين، وتميز طريقة العرض والدراسة، موجهاً خالص شكره وتقديره لقيادات الكلية وجميع العاملين بها على المجهودات المبذولة للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للطلاب، مضيفاً أنه تم منح درجة الدكتوراه لكل من الدكتورة هند جمال عارف المدرس المساعد بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب البشري، عن دراسة «تأثيرات السمية لجزيئات أكسيد الزنك المتناهية الصغر على كل من الكلية والخصية فى ذكور الفئران البيضاء البالغة»، كما تم منح الدكتورة آية مجدي أحمد القاضي المدرس المساعد بالقسم، عن دراستها التجريبية عن «تأثير التسمم تحت الحاد لعقار ديكلوفيناك صوديوم على الدم والمناعة والطحال والمعدة، والتأثير الوقائي المحتمل لمركب ان اسيتيل سيستيين».

لجنتا الإشراف والمناقشة

جدير بالذكر أن لجنتي الإشراف والمناقشة على الرسالتين ضمت كل من الدكتور محمد عبد العظيم خلف أستاذ السموم الإكلينيكية بجامعة المنيا، الدكتورة مها عبد الحميد هلال أستاذ الطب الشرعي بطب سوهاج، والدكتورة سهير علي محمد أستاذ الطب الشرعي بالكلية، والدكتور رضا محمد السيد أستاذ السموم الاكلينيكية بالكلية، والدكتورة ايمان خليفة أحمد أستاذ مساعد الهستولوجي، والدكتور أحمد محمد سعيد مدرس الطب الشرعي بالكلية.