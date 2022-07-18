القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة: نستهدف تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل

أكد الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أنّ الجامعة استعدت لتنسيق القبول 2022-2023، وفقاَ للضوابط والمعايير التي حدّدها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، لافتًا إلى أن الجامعة تستهدف قبول 2500 طالب وطالبة خلال العام الجديد، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

جامعة الجلالة الأهلية

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة في حواره لـ «الوطن»، أن الجامعة لديها استراتيجية لتخريج كوادر متميزة من الطلاب تلبي إحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا بما يؤهلها للاعتماد الدولي، مشيراً إلى أن هناك اتفاقًا مشتركًا حالياً بين الجامعة وجامعة أريزونا الأمريكية بشأن البرامج الدراسية ويتحصل الطالب على شهادة من جامعة أريزونا وأخرى من الجلالة، والشهادتين معتمدتين من الأعلى للجامعات والخارج، لافتا إلى أن الجامعة استعدت للعام الجديد بـ37 برنامجًا في مختلف التخصصات العلمية و5 برامج دراسية بالشراكة مع جامعة أريزونا، فإلى نص الحوار:

** بداية حدثنا عن استعدادات الجامعة للّعام الجديد؟

- جهزنا مختلف الكليات والبرامج لاستقبال الطلاب للعام الجديد مع زيادة بعض التخصصات، ومن المقرر أن يتم قبول 2500 طالب وطالبة بمختلف البرامج الدراسية، وتضم الجامعة حاليًا 3000 طالب وطالبة، ليصبح عدد الطلاب المتوقع قيدهم بالجامعة 2022-2023 نحو 5500 طالب وطالبة، و الجامعة متميزة بوجود عددمن أعضاء هيئة التدريس المتميزين من داخل مصر وخارجها.

الجامعة استعدت أيضًا للعام الدراسي بعدد 37 برنامجًا في مختلف التخصصات العلمية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، بجانب 5 برامج دراسية بالشراكة و التوأمة مع جامعة أريزونا الأمريكية المصنفة من أفضل 130 جامعة على مستوى العالم.

** ماذا عن التعاون القائم بين جامعة الجلالة و جامعة هيروشيما؟

- نتعاون مع هيروشيما في العديد من البرامج الدراسية المتميزة تتمثل في طب الأسنان والهندسة واللغة اليابانية، والتعاون يتم من خلال التبادل العلمي والتدريس.

** وماذا عن البرامج الدراسية الجديدة بشان جامعة أريزونا ؟

- عقد التوأمة مع جامعة أريزونا من خلال إتاحة التخصصات العلمية والبرامج العلمية بالتعاون مع جامعة أريزونا، ويتم الاعتراف بشهادة الطالب محليًا ودوليًا، في 5 برامج دراسية، و نسنهدف زيادة الاتفاق خلال الفترة المقبلة ليصل لـ 30 برنامجًا تشمل العديد من التخصصات .

** وماذا عن شهادة خريج برامج أريزونا الممنوحة للطالب ؟

- الطالب يحصل على شهادتين، الأولى من جامعة أريزونا والثانية من جامعة الجلالة، والشهادتين معتمدتين من الأعلى للجامعات والنقابات المهنية.

** وماذا عن المصروفات الدراسية ؟

- المصروفات بالنسبة للبرامج العادية كما كانت في العام الماضي دون زيادة، أما البرامج الدراسية بالإشتراك مع أريزونا فإن قيمتها مقارنة بسفر الطالب أقل من ربع التكلفة التي يتحملها حال سفره للدراسة.

** وهل يحث لطلاب الدبلومات الالتحاق بكليات الجامعة ؟

- البرامج الدراسية الموجودة بالجامعة غير مخصصة لطلاب الدبلومات الفنية.

** ماذا عن الامتيازات التي تقدمها الجامعة للطلاب ؟

- الجامعة تقدم العديد من المزايا، أبرزها فيما يتعلق بالسكن الطلاب وتوفيره وزيادة السعة الإستعابية للمدن الجامعية لتتجاوز الـ 1400 سرير داخل الجامعة، بجانب التعاقد مع إحدى الشركات لتوفير 1000 سرير إضافي للطلاب للدراسة، وهناك عدد من المعايير يتم العمل بها بجانب توفير الانتقالات.

** حدثنا عن العلاقات الدولية والتوسعات وعقود المشاركة والتوأمة مع كبرى الجامعات العالمية مستقبلاً ؟

- الفترة الحالية تشهد دخول جامعة الجلالة في تحالف عالمي يضم 12 جامعة وخلال 4 سنوات سيتجاوز عدد أعضاء التحالف من الجامعات 50 جامعة، وهذا التحالف سيسهم في التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.

والعام الجاري سيشهد سفر 10 طلاب من الجامعة لدولة إنجلترا للتدريب في جامعة «بربنجهام»، بشأن قضية تغير المناخ وكل مايتم الوصول إليه سيتم عرضه بمؤتمر المناخ الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، وسيكون ذلك دليل قوي على نجاح الجامعة في المشاركة لحل قضايا المجتمع و لتي منها مناقشة التغيرات المناخية، فضلا عن أن الجامعة وقعت إتفاقية مع جامعة بربنجهام بخصوص النقل.

** ماذا عن البحث العلمي في جامعة الجلالة ؟

- الجلالة نجحت خلال الفترة الماضية في إنتاج ما يزيد عن 150 بحثًا علميًا و نشره في كبرى المجلات العالمية، وهناك استراتيجية يتم العمل عليها خلال 5 سنوات تستهدف تحقيق الجلالة مراكز متقدمة في كبرى التصنيفات العالمية.

** ماذا عن إعداد الجامعة للطبيب وغيره من التخصصات ؟

- الجامعة تعد الطبيب وفقاً لأحدث المواصفات العالمية سواء من خلال إمكانات المعامل المتميزة أو التدريب الإكلينكال، وهناك اتفاقيات وتدريب للطلاب بعدد من المستشفيات القريبة، كما أن الجامعة انتهجت خلال الفترة الماضية استراتيجية تدريب الطلاب بمختلف التخصصات الدراسية بكبرى الشركات المتميزة العاملة في مصر بهدف تأهيل وتدريب الطلاب و جعلهم مؤهلين لسوق العمل محليًا ودوليًا.

** وماذا عن الاعتماد الدولي للجامعة ؟

- نجهز حاليًا للاعتماد الدولي بعد الانتهاء من تخريج أول دفعة بعدد من الكليات.