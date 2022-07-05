رئيس جامعة الجلالة: لدينا 37 برنامجًا ونقبل 2500 طالب في العام الجديد

قال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، ومستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والاتفاقات الدولية، إن الجامعة تستهدف قبول 2500 طالب في العام الدراسي الجديد 2022-2023؛ من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، موضحاً أن الجامعة حريصة على تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال صقل مهاراته بالتدريب على أحدث التقنيات التكنولوجية.

وأضاف «الشناوي» لـ«الوطن»، أن الجامعة استعدت للعام الدراسي الجديد بـ37 برنامجًا دراسيًا مميزًا في مختلف التخصصات العلمية، موضحاً أن هناك 5 برامج دراسية بالشراكة مع جامعة أريزونا الدولية المصنفة من أفضل 130 جامعة على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور محمد الشناوي، أن الطالب يحصل على شهادة مشتركة من جامعة الجلالة وأريزونا «بربع المبلغ» الذي يدفعه الطالب لجامعة أريزونا، لافتاً إلى أن الخمس برامج المشتركة هي برامج في علوم الحاسب وإدارة الأعمال والهندسة، لافتاً إلى أن الجامعة لا تقبل الحاصلين على الدبلومات الفنية.

مجالات وبرامج جامعة الجلالة الأهلية

مجال الفنون والتصميم

- برنامج أفلام الرسوم المتحركة.

- برنامج العمارة الداخلية.

- برنامج تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية.

- برنامج تصميم الأزياء والمنسوجات.

- برنامج تصميم الجرافيك.

مجال هندسة لعمارة

- برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية.

- برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

مجال الإنتاج الإعلامي

- برنامج الإنتاج التليفزيوني.

مجال العلوم الإدارية

- برنامج نظم معلومات الأعمال.

- برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

- برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية.

مجال الرعاية الطبية

- مجال الطب.

- مجال طب الأسنان.

- مجال الصيدلة.

- مجال العلاج الطبيعي.

- مجال التمريض.

- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

مجال الهندسة

- برنامج هندسة التشييد والإنشاءات المتحخصصة.

- برنامج هندسة المواد والتصنيع.

- برنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية.

- مجال علوم وهندسة الحاسب.

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

- برنامج هندسة الحاسب.

مجال علوم الحاسب

- برنامج علوم الذكاء الاصطناعي.

- برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية.

- برنامج علوم الحاسب.

نظام الدراسة بالجامعة

ونوهت جامعة الجلالة، إلى أنها تطبق نظام الساعات المعتمدة على جميع البرامج الأكاديمية ما عدا برنامج الطب الذي يعتمد على البرنامج المتكامل ويسلط الإطار المرجعي لإعداد البرامج الضوء على الارتباط بين الأنظمة الثلاثة «الفصول الدراسية والساعات المعتمدة والنظام الأوروبي».