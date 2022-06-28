رئيس جامعة الجلالة: لدينا مستشفى تضم 577 سريرا

قال الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة ومستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والاتفاقيات الدولية، إن جامعة الجلالة بها 15 كلية، وتضم أكثر من 37 مجالًا، إضافة إلى وجود مستشفى جامعي تضم أكثر من 577 سريرًا، إضافة إلى قاعة مؤتمرات كبرى تضم 5 قاعات منهم قاعة كبرى تستوعب 1500 شخص.

جامعة الجلالة تستهدف تسكين 1600 طالب

وأضاف «الشناوي» في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc» بمقر جامعة الجلالة، أن السكن الجامعي بجامعة الجلالة يستوعب أكثر من 850 طالبً، لافتًا إلى إستهداف الجامعة لاستيعاب السكن الجامعي 1600طالب.

وضع حجر الأساس قريبًا لأكاديمية الجلالة العلمية

ولفت القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة ومستشار وزير التعليم العالي، إلى وضع حجر الأساس قريبًا لأكاديمية الجلالة العلمية، وبذلك ستكون لجامعة الجلالة المركز البحثي الخاص بها، مشيرًا إلى التحاق ما يقرب من 2900 طالب بجامعة الجلالة، لافتًا إلى أن جامعة الجلالة من أوائل الجامعات التي احتضنت الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.

معمل مهارات مجهز لتدريب طلاب الكليات الطبية

ولفت إلى أنه يفتخر أنه خريج لكلية الطب جامعة عين شمس، لافتًا إلى أن الطب يتطور ويتغير بإستمرار، حيث يوجد بجامعة الجلالة معمل مهارات يوجد دمية «ألكس» مزود 1200 سيناريو، كأنه مريض حقيقي يتم تدريب الطلاب عليه.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة ومستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والإتفاقات الدولية ان طالب الكليات الطبية بجامعة الجلالة يستطيع التطبيق على الدمية «ألكس» وقياس الضغط، لافتًا إلى أهمية التطبيق للطلاب الذي يعود عليهم بالنفع في الحياة العملية، حيث يكون الطالب مستعد وجاهز.