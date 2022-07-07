برامج جامعة الجلالة الأهلية 2022.. اعرف التخصصات وأعداد القبول

37 برنامجاً دراسياً بجامعة الجلالة الأهلية، انتهت الجامعة من إعدادها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2022-2023، بحسب الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، موضحاً لـ«الوطن»، أن هذه التخصصات تشمل الطب والهندسة والتكنولوجيا والبرامج الإدارية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

برامج جامعة الجلالة الأهلية

- مجال العلوم الهندسية وتشمل التصميم المعماري والعمارة الرقمية والعمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

- برنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية هندسة التشييد والإنشاءات.

- هندسة كهربائية وتمنح الطالب شهادة مزودجة.

- هندسة المواد والتصنيع ويستوعب هذا المجال 250 طالباً.

- مجال هندسة الحاسب

يشمل المسارات والنظم المدمجة والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء والأمن السيبراني وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي ويستوعب هذا المجال 100 طالب.

- مجال علوم الحاسب

يشمل برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية والمسارات وتحليل البيانات الضخمة الرؤية بالحاسب وهندسة البرمجيات وبرنامج علوم الذكاء الاصطناعي وبرنامج هندسة البرمجيات ويمنح شهادة مزدوجة ويستوعب هذا المجال 170 طالبا.

- مجال العلوم الأساسية المتقدمة

ويشمل برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزئية وجيولوجيا البترول والتعدين وبرنامج علوم وتكنولوجيا النانو ويستوعب هذا المجال 225 طالباً.

- مجال علوم التكنولوجية الصحية التطبيقية

ويشمل تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتكنولوجيا المختبرات الطبية وتكنولوجيا تصنيع الأسنان ويستوعب هذا المجال 240 طالباً.

- مجال الطب

ويشمل برنامج الطب والجراحة ويستوعب 300 طالب ومجال طب الأسنان ويستوعب 250 طالبا ومجال العلوم الصيدلية برنامج «فارما دي» ويستوعب 150 طالباً، وفي مجال العلاج الطبيعي برنامج العلاج الطبيعي ويستوعب 200 طالب، وفي مجال التمريض برنامج علوم التمريض ويستوعب 100 طالب.

- مجال العلوم الإدارية والأعمال

ويشمل برنامج التسويق وبرنامج إدارة الأعمال وبرنامج نظم المعلومات وتلك البرامج بشهادات مزدوجة مع جامعة أريزونا الأمريكية، وبرنامج الاقتصاد والعلوم السياسية وبرنامج اللوجيستيات وسلاسل الإمداد ويستوعب هذا المجال 300 طالب.

- مجال اللغات التطبيقية

يشمل برنامج للغة اليابانية ويستوعب 40 طالباً، ومجال الإنتاج الإعلامي ويشمل برامج الإنتاج الإعلاني والإنتاج التليفزيوني ويستوعب هذا البرنامج 80 طالباً.

- مجال السياحة والضيافة

يشمل برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات ويستوعب 25 طالباً، ومجال الفنون والتصميم ويشمل برامج العمارة الداخلية وتصنيع الملابس والمنسوجات وبرنامج تصميم جرافيكي ويستوعب هذا المجال 145 طالباً.