جامعة الجلالة: سنوفر احتياجات وكالة الفضاء المصرية

قال الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، مستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والاتفاقيات الدولية، إن الجامعات الأهلية تهتم بعدم الانفصال عن الواقع المصري واحتياجاته، لافتًا إلى أن جامعة الجلالة حرصت على إقامة العديد من الشراكات مع المؤسسات التعليمية المصرية مثل جامعة عين شمس وجامعة طنطا والإكاديمية العربية، إضافة إلى شراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.

شراكة مع المؤسسات التعليمية المصرية

وأضاف «الشناوي» في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc» بمقر جامعة الجلالة، أن مجالات التعاون بين جامعة الجلالة والمؤسسات التعليمية المصرية تشمل تبادل لأعضاء هيئة التدريس، وإقامة العديد من المشروعات المشتركة، لافتًا إلى أن بعض هذه المشروعات يتم تمويلها من جهات متعددة منها جهات دولية.

التعاون مع وكالة الفضاء المصرية

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة ومستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والإتفاقات الدولية على أن مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية تشمل أيضًا التبادل الطلابي، لافتًا إلى زيارة قام بها 30 طالب من جامعة الجلالة يوم الخميس الماضي إلى وكالة الفضاء المصرية، مشيرًا إلى سعادة الطلاب البالغة بهذه الزيارة، وأن هذه الزيارة تعد نواة لمجموعة من الشراكات مع وكالة الفضاء المصرية.

ولفت الشناوي إلى أن جامعة الجلالة هي أقرب جامعة لوكالة الفضاء المصرية، وبذلك ستصبح الجامعة الظهير لها في الكثير من احتياجاتها، مشيرًا إلى العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية مثل الشراكة مع جامعة برمنجهام، فضلًا عن كون جامعة الجلالة جزء من تحالف داخل تكساس يضم أكثر من 30 جامعة داخل تكساس، يتم من خلاله تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.