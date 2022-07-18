شواطئ مطروح.. ارتفاع أمواج البحر المتوسط بسبب نشاط الرياح

ارتفعت الأمواج على البحر المتوسط خاصة في مرسى مطروح والسلوم، بسبب نشاط الرياح مما يؤدى إلى عدم استقرار حالة البحر ويمنع النزول في الشواطئ المفتوحة، للحفاظ على حياة المواطنين من الغرق، وجرى التنبيه على المصطافين بعدم نزول الشواطئ في هذه المناطق المفتوحة وتعليقه لحين تحسن حالة البحر مرة أخرى.

غلق شواطئ مطروح المفتوحة

ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح العاملين على شواطئ مطروح المفتوحة في عجيبة وأم الرخم ومينا حشيش والرميلة وعلم الروم، والشواطئ المفتوحة على البحر الكبير على الكورنيش الجديد في القصر بمنع نزول المصطافين البحر لحمايتهم من الأمواج والرياح النشطة على البحر، والحفاظ على أرواح جميع زوار مطروح وتوجيههم بالنزول في الشواطئ الواقعة على الخلجان والمحاطة بالحواجز الخرسانية بالنزول والاستحمام بها لاستقرارها، والاكتفاء الجلوس أسفل الشماسي للاستمتاع بالمناظر الطبيعية على الشواطئ المفتوحة، ولعب الأطفال على الرمال، ورفع حالة الطوارىء على جميع الشواطئ المفتوحة، ومنع النزول بها نهائيا.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، من وجود نشاط للرياح على ساحل البحر المتوسط مما يتسبب في إرتفاع الأمواج إلى مسافة تصل لمتر ونصف، خاصة على شواطئ مطروح والسلوم، وعدم استقرارها.

لجنة شواطئ مطروح

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريحات صحفية أن لجنة الشواطئ بمركز ومدينة مرسي مطروح، تقوم بالمرور على الشواطئ في مطروح ومراجعة الإجراءات المطبقة بها من عدمه ومدى الالتزام بالتعليمات، وتهيب بعدم نزول الشواطئ المفتوحة حتى يستقر حالة البحر لمنع أي حالات غرق والحفاظ على حياة المصطافين.