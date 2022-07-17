شواطئ مطروح.. مراقبة وطوارئ لحماية المصطافين من الغرق

في الوقت الذي شهدت فيه شواطئ مطروح المفتوحة على البحر إغلاق خلال الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الأمواج نتيجة نشاط الرياح، قرر مركز ومدينة مرسي مطروح إعادة فتح الشواطئ مرة أخرى وتشغيلها، ورفع الحواجز الحديدية من طريق الكورنيش الجديد المؤدى لها من مدخل كليوباترا وحتى قرية القصر بامتداد 9 كيلومترات، بعد استقرار حالة البحر.

مراقبة حالة البحر

وأكد رضا رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، اليوم الأحد، في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى إعادة فتح شواطىء مطروح الواقعة على الكورنيش الجديد مرة أخرى مع مراقبة أحوال الشواطئ بشكل يومي من خلال لجنة المتابعة، بالقيام بالمرور على الشواطئ ومراجعتها والتواصل مع العاملين عليها وأصحاب رخص الشماسي والكافيتريات، بالتنبيه عليهم بعدم دخول المصطافين لمسافات طويلة حفاظا على حياتهم، والالتزام بالسباحة مسافات قريبة، مع منع النزول حالة ارتفاع الأمواج أو وجود سحب أو أية مشكله، لحماية المصطافين من تعرضهم للغرق، في جميع الشواطئ المفتوحة حتى ام الرخم وعجيبة غربا ومينا حشيش والرميلة شرقا مع رفع حالة الطوارئ حال التغيرات المناخية على البحر.

استقرار الشواطئ الداخلية

وأوضح رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح على استقرار جميع الشواطئ الداخلية وسط المدينة والمحاكمة باللجان الطبيعية والألسنة الصخرية والحواجز التي نفذتها وزارة الري والموارد المائية عبر هيئة حماية الشواطئ، وفتحها أمام جميع المصطافين للاستمتاع بها في ظل الأمان الذي تتمتع به، مع انتشار فرق الإنقاذ لمتابعة المواطنين بها لإنقاذ الذين لا يجيدون السباحة حالة وجود أي حالة، ومن هذه الشواطئ الغرام وكليوباترا والبوسيت والليدو والعوام والفيروز والنخيل والباسنت ومطروح العام وروميل.