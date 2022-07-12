عاجل.. غرق 4 شبان في شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي

لقى 4 أشخاص مصرعهم إثر وقوع 4 حوادث غرق في شواطئ مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، اليوم الثلاثاء، رابع أيام عيد الأضحى، من بينهم 3 غرقى في مطروح، جرى نقل جثثهم إلى مستشفى مطروح العام، بينما لقى الرابع مصرعه في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن جثمانه، بمشاركة فريق من الغواصين المتطوعين.

أسماء غرقى شواطئ مطروح

واستقبل مستشفى مرسى مطروح العام، منذ قليل، جثث 3 شبان لقوا مصرعهم غرقاً، من بينهم جثتان في شاطىء «المروة» الجديد المفتوح على البحر الكبير، يُدعيان «حسين محمد محمد»، 24 سنة، مقيم بمدينة السلام في القاهرة، و«أحمد شعبان سيد»، 22 سنة، مقيم في منطقة الأهرام بالجيزة، والثالث لقى مصرعه غرقاً في شاطئ «روميل»، يُدعى «إسلام محمد الدالي»، 20 سنة، ويقيم في الإسكندرية، وجرى التحفظ على الجثث في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة، لحين استكمال الإجراءات.

البحث عن جثة غريق الساحل الشمالي

ويكثف فريق من الغواصين من عمليات البحث على الغريق الرابع، الذي لقى مصرعه خلال الاستحمام في أحد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي، شرق إحدى القرى السياحية.

ومن جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح عن رفع حالة التأهب والطوارئ إلى الدرجة القصوى، بسبب عدم استقرار حالة البحر في الشواطئ المفتوحة، ومنع نزول المصطافين إليها، وحذرت جميع العاملين على هذه الشواطئ بعدم السماح لزوارها بالاستحمام، ورفع الرايات السوداء، لحين تحسن أحوال البحر، لتجنب الغرق والحفاظ على أرواحهم.