تفاصيل قروض البنك الأهلي للموظفين.. دون ضامن والسداد على 4 سنوات

عند رغبة الاشخاص في شراء منتج ما سواء عقارات أو سيارات أو غيرها من الاحتياجات التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة، يتجه تفكيره بشكل أساسي للحصول على قرض خاص، سواء بضامن أو دون، ما دفع البنك الأهلى المصري للإعلان عن قروض للمواطنين بشكل ميسر وتسهيلات في الإجراءات.

وذكر البنك الأهلي المصري، أنّه يوفر عدد من القروض الشخصية بضمان تحويل المرتب، أو تحويل مكافأة نهاية الخدمة فقط، دون الحاجة إلى أي ضمان آخر، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية إبرز القروض الشخصية التي يقدمها البنك للعملاء، كما يلي:

قرض البنك الأهلي بضمان المرتب

يُتاح القرض للموظفين بضمان تحويل المرتب، أو تحويل مكافأة نهاية الخدمة، وتصل قيمة القرض في تلك الحالة بحد أقصى إلى 200 ألف جنيه ويتم سدادها حتى 4 سنوات.

قرض 500 ألف من البنك الأهلي

يُتاح القرض لفئة العاملين في الشركات التابعة لقطاع البترول أو المؤسسة العامة للبترول، وتصل قيمته إلى 500 ألف جنيه، ويتم سدادها حتى 4 سنوات.

قروض البنك الأهلي المصري 2022

يُمنح القرض لموظفي الشركات القابضة أو المساهمة المدرجة في البنك الأهلي المصري أو الشركات متعددة الجنسيات، وتصل قيمة القرض إلى 750 ألف جنيه، ويتم سدادها حتى 5 سنوات.

شروط الحصول على قرض البنك الأهلي دون ضامن

وأوضح البنك الأهلي المصري، الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، كما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- أن يتراوح عمر المقترض من 21 عاما حتى 60 عاما في نهاية فترة التمويل.

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

- فاتورة كهرباء حديثة لم يمض على تاريخها 3 أشهر بحد أقصى.