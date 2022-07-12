ودائع البنك الأهلي المصري تبدأ بـ1000 جنيه.. اختار السعر المناسب لك

يقدم البنك الأهلي المصري حزمة متنوعة من الودائع بالبنكية للعملاء بفئات وأسعار فائدة مع دورية صرف العائد تبدأ من 1000 جنيه شهريًا، تبدأ من أسبوع وتصل إلى 7 سنوات مع إمكانية استردادها قبل نهاية المدة وفقًا والقواعد والشروط المعلنة في البنك الأهلي المصري أحد أبرز البنوك الوطنية في مصر.

فئات الودائع

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري تبدأ الودائع في البنك بودائع بعائد يصرف بالكامل في نهاية مدة الوديعة التي تتراوح بين 7 أيام و7 سنوات ويتنوع معدل الفائدة مع مدة الوديعة إذ أنَّ سعر الفائدة على الوديعة التي تتراوح مدتها بين 7 أيام حتى 15 يومًا، ومن 3% وترتفع إلى 4.5% في الوديعة بمدة تتراوح بين شهر وأقل من شهرين، بينما تصل إلى 5% في الوديعة التي تتراوح مدتها بين 7 سنوات فأكثر تصل سعر الفائدة إلى 4.75%.

إمكانية استرداد الوديعة

وأشار البنك الأهلي إلى إمكانية استرداد الوديعة التي تتراوح مدتها بين 7 أيام و7 سنوات قبل نهاية المدة وفقًا والقواعد والشروط المعلنة في البنك، بالإضافة إلى الاقتراض بضمانها حسب القواعد المعمول بها كما يمكن إصدارها بعملات أجنبية مختلفة (دولار أمريكي - يورو - جنيه أسترليني - ريال سعودي) بحد أقصى لمدة سنة.

وحول الوديعة التي تتراوح مدتها من سنة وحتى 7 سنوات التي تمتاز بتنوع أسعار الفائدة مع صرف العائد (شهري 4.60 % - ربع سنوي 4.61 % - نصف سنوي 4.64 % - سنوي 4.75 %) أو صرف العائد في نهاية مدة الوديعة والحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه.

وأكّد البنك الأهلي أنَّ الوديعة ذات دوريات العائد المتنوعة يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا والقواعد والشروط المعلنة في البنك كما يمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد المعمول بها بالإضافة إلى الاستثمار لمدد طويلة الأجل مع حرية اختيار دورية العائد.