برلماني يطالب الحكومة بتقرير سنوي عن تحقيق الهدف من اتفاقيات القروض

أكد النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقية تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر.

وأشار النائب، إلى أن الاتفاقية توفر فرص عمل لأبناء الصعيد وتعمل على زيادة البنية الزراعية وتمكين أبناء الصعيد في بعض الأعمال؛ لزيادة دخلهم وتقليل معدل البطالة وبالتالى زيادة الدخل القومي.

أهمية اتفاقية تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

الحسيني: التقرير السنوي سيمكن البرلمان من أداء دوره الرقابي

وطالب حسام المندوه، بضرورة أن تضع الحكومة في اعتبارها التقييم المستمر لمدى التغيير والتطور الذي يحدث نتيجة مثل تلك الاتفاقيات والقروض وتحقيق الهدف منها، مشددا على أهمية وجود تقرير سنوي للعرض على المجلس حتى يتمكن البرلمان من أداء دوره الرقابي أيضا.

وطالب عضو مجلس النواب، باستغلال تلك الاتفاقيات في التوسع ببرامج التدريب في القطاعات المختلفة بمختلف المحافظات.