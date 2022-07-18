طبيب: قبلات وأحضان الآباء والأجداد للأطفال جزء من حياتهم الجنسية السوية

قال الدكتور محمد رفعت طبيب أطفال، إن العديد من الآباء يتركون أبناءهم الصغار أمام أفلام الكارتون بالتليفزيون أو أمام شاشات الموبايل رغبة في إلهائهم للقيام بالمهام المختلفة أو للتخلص من بكائهم، لافتًا إلى ضرورة انتباه الآباء لما تضمنه هذه المحتويات الخاصة بالأطفال لبعض المفاهيم والمشهد غير الأخلاقية.

الثقافة الجنسية للأطفال أمر طبيعي وغير سيء

وأضاف «رفعت» في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على «راديو 9090»، أن الثقافة الجنسية للأطفال أمر غير سيء وهو يعتبر حقيقة موجودة، إنما الخطأ يكمن في بعض السلوكيات الخاطئة التي يراها الطفل ويرغب بتقليدها أو رؤيته لمحتوى لا يستطيع استيعابه وفقًا لعمره.

وأوضح طبيب الأطفال أن كل أطفال العالم منذ ولادتهم يتعرضون للتعامل اليومي من احتضان وقبلات من الآباء والأجداد، وهو ما يعتبر جزء من الحياة الجنسية السوية للأطفال.

ضرورة عدم انشغال الآباء عن الأطفال

وشدد «رفعت» على ضرورة متابعة الآباء للمحتوى الذي يشاهده الطفل وعدم الانشغال عن هم بالأعمال الأخرى وتركهم أمام هذه الشاشات وما تبثه من محتوى به مفاهيم مغايرة، مؤكدًا عل ضرورة تعرف الآباء على توجه القنوات التي يتركوا طفلهم أمامها، كأن يعرف الآباء أن توجه القناة أنه تعليمي، أو أن الشخصية الكرتونية تتعرض لمشكلات وتحلها مع الأصدقاء بقيم ومفاهيم مقبولة لدى الأسرة.

ضرورة أن يطمئن الآباء إلى أن ما يقدم للأطفال عبر الشاشات آمن

وأكد رفعت على ضرورة أن يطمئن الآباء إلى أن ما يقدم للأطفال عبر القنوات التليفزيونية وقنوات اليوتيوب عبر الموبايل آمن، مشددًا على ضرورة انتباه الآباء لأي سلوك يصدر عن الطفل يكون مغاير للفطرة، وأن يبحثوا عن مصدر هذا السلوك، منبهًا الآباء بضرورة قيامهم بدورهم نحو أبنائهم وتقديم لهم نوع من الحماية من المحيطين بهم، والإصرار على بعض الثوابت الأساسية منها عدم تقبيل الأهل والأصدقاء لأطفالهم.