طبيبة تحذر الآباء من سفر حديثي الولادة أقل من 3 أشهر للمصايف

قالت الدكتورة شيماء طلال استشاري الأطفال وحديثي الولادة، إن إمكانية اصطحاب الأطفال أقل من 3 أشهر خلال السفر للمصايف، من أكثر الأسئلة التي يحرص الآباء على معرفة إجابتها للاطمئنان على أن السفر لن يتسبب في أي ضرر لحديثي الولادة.

أسباب خطورة سفر حديثي الولادة أقل من 3 أشهر للمصايف

وأضافت «طلال»، في حوار مع الإعلامية مي أنور في برنامج «العيلة»، على راديو النيل «نغم إف إم»، أنه يفضل عدم سفر الأسرة إذا كان عمر الطفل أقل من 3 أشهر، حفاظًا عليه من المرض نتيجة تغير الطقس، فضلا عن أن الأم لن تستمتع بالمصيف، كون هذه الفترة مؤلمة ومتعبة للأم، حيث تكثر الرضاعة فضلًا عن عدم قدرتها على النوم بصورة طبيعية.

اصطحاب الآباء الجدد لحديثي الولادة أكثر من 3 أشهر

وأوضحت استشاري الأطفال وحديثي الولادة أنه يمكن للآباء اصطحاب أطفالهم ممن تبلغ أعمارهم أكثر من 3 أشهر للمصايف دون أي قلق، لافتة إلى أن السفر بالطفل في هذا العمر يحقق نوع من الاستمتاع للأم والطفل على السواء، مشيرة إلى أن الطفل في هذا العمر يستطيع التحكم في رأسه، وبالتالي هناك إمكانية لنزول البحر أو حمام السباحة، ولفتت إلى إمكانية قيام الأم بشفط لبن الثدي إلى «الببرونة»، وإعطائه للطفل أمام البحر أو حمام السباحة دون أي قلق