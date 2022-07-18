القوى العاملة: تعيين 481 شابًا وتفتيش 161 منشأة بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 481 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 38 «قادرون باختلاف»، بمحافظة السويس، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل».

التفتيش على 161 منشأة وتحرير 10 محاضر

وأشار الوزير إلى أن حملات التفتيش العمالي، شملت 161 منشأة، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر لمنشآت مخالفة، فضلا عن تنظيم 9 حملات تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية، والتفتيش على 9 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفرت الجهود عن تحرير 6 محاضر منشأة مخالفة، ومنح ترخيص لمنشأة، وعقد لجنة خماسية.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير تناول إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي - إلى أن المديرية تلقت 72 شكوى فردية، تم تسوية 15 شكوى ودياً، وتحويل 20 شكوى للمحكمة العمالية، و37 شكوى مازالت قيد البحث والدراسة.

صرف 13 منحة رعاية اجتماعية لـ 13 عاملا بمبلغ 31 ألف جنيه

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف 13 منحة رعاية اجتماعية لـ 13 عاملا بمبلغ 31 ألف جنيه، فضلاً عن صرف منحتي رعاية صحية بمبلغ 11 ألف جنيه لعاملين من المسجلين بالمديرية.

وأضاف مدير المديرية أن المديرية استخرجت 206 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، واستلام ترخيص عمل لأجنبي، وتجديد ترخيص لآخر.