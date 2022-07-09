الأوراق المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة.. احمي نفسك وأسرتك

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه جرى التعاون مع الجمعيات الأهلية وبنك ناصر الاجتماعي وعدة وزارات، مثل التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة وصندوق «تحيا مصر»، واتحاد للصناعات وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومكاتب المحافظين، لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة.

إتاحة تمويل ميسر للعمالة غير المنتظمة

وأشارت التضامن في تقرير صادر عنها، إلى إتاحة تمويل ميسر للعمالة غير المنتظمة في شكل مشروعات متناهية الصغر بإجمالي 670 مليون جنيه مصري بتمويل من الخطة الاستثمارية وبالتعاون مع التعاونيات الإنتاجية والقطاع الخاص.

ويجرى العمل على تغطية العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإتاحة فرص عمل بديلة، تكون مكملة لهم في أوقات العطلة الموسمية.

خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة

من جانبها أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية، مد الحماية التامينية لفئة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن خطوات اشتراكهم بمنظومة التأمينات، تتمثل فيما يلي:

- ذهاب العامل غير المنتظم إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته، ويتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات ومعه، الأوراق التالية:

- صحيفة البيانات الأساسية.

- تقديم صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

- تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- يقدم بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- تقديم تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- تقديم العامل غير المنتظم شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.