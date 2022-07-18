قطاع الأعمال: تحويل مصنع مُغلق بالفيوم إلى مجمع لصناعة الملابس الجاهزة

ترعى وزارة قطاع الأعمال العام، مشروعًا لتحويل مصنع غزل مُغلق في محافظة الفيوم، إلى مجمع مكون من 14 ورشة لإنتاج الملابس الجاهزة، ويقام المجمع على مساحة 21 ألف متر بتكلفة تطوير 80 مليون جنيه، ومن المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل قبل أول نوفمبر 2022.

تشغيل 3000 عامل

ويهدف المشروع إلى تشغيل 3000 عامل أغلبهم من الفتيات والسيدات، حيث تتولى تنفيذه مؤسسة «النداء»، في إطار برنامج «فرصة»، للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقامت وزارة قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع فاضل مرزوق، أحد أهم رجال الأعمال في صناعة الملابس الجاهزة، لابتكار التصميمات الهندسية للمجمع، والذي سيبدأ عمله بالتشغيل لصالح مجموعة من مُصدري الملابس الجاهزة والمنسوجات.

تكرار المشروع بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج

وتنوي وزارة قطاع الأعمال العام، تكرار هذا النموذج في مساحات غير مستغلة بمصانع شركاتها، وأبرزها مساحة غير مستغلة تابعة لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج بخلاف التطوير الجاري تنفيذه بالشركة ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة.