الحكومة تبحث إنشاء «وحدة مؤقتة» لإدارة مشروعات إحياء القاهرة التاريخية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحا عرضه المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لإنشاء «وحدة مؤقتة» لإدارة المشروعات المنفذة ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مع «صديق»، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وتختص وحدة إدارة مشروعات «القاهرة التاريخية»، بحسب العرض الذي استعرضه رئيس الوزراء، بالحفاظ على المشروعات التي تم الانتهاء منها من التعديات، فضلا عن إدارة تلك المشروعات.

مقترح بإنشاء وحدة لإدارة مشروعات القاهرة التاريخية

وحسب المقترح، ستعمل الوحدة على الترويج للأنشطة الجديدة المعمول بها في «القاهرة التاريخية»، ومهام جذب المستثمرين، وتشجيع وتطوير عمل «الحرف التقليدية»، فضلا عن التواصل مع الفئات المستهدفة بتلك المشروعات.

وتناول الاجتماع على عرض «صديق» متابعة رئيس الوزراء للمشروعات والإجراءات التنفيذية لمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، والتي تتضمن تطوير مناطق «درب اللبانة»، والمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، وحارة الروم، ومنطقة باب زويلة، وحديقة ميدان الرميلة.

تطوير واجهات مباني بباب زويلة وحارة الروم ومسجد الحاكم

وقال صديق خلال الاجتماع، إنّه جرى الانتهاء من تطوير حديثة ميدان الرميلة بـ«درب اللبانة»، أحد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، فضلا عن تطوير واجهات مباني في تلك المنطقة، و52 مبنى بمناطق باب زويلة وحارة الروم، ومسجد الحاكم، وإنشاء مبنى جديد.

وعرض رئيس التنمية الحضرية خلال الاجتماع، موقف عدد من المناطق المخططة التي يجري تطويرها، والأسواق العشوائية، فضلا عن مشروع «أرض الخيالة»، إحدى مشروعات تطوير «المناطق غير الآمنة».

وأوضح صديق، أنّ مشروع «أرض الخيالة» يتكون من 2268 وحدة سكنية، ونحو 28 محلا تجاريا، وهو المشروع الذي تبلغ مساحته نحو 40 فدانا.

وذكر رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنّه سيتم طرح محلات تجارية في مشروع «أرض الخيالة» عبر المزاد العلني الجمعة المقبل، وهي محلات كاملة التشطيب، تناسب أنشطة مختلفة، وبمساحات متنوعة.