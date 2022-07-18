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فرص عمل.. القوى العاملة تعلن عن 17 وظيفة في مجال الزراعة بالوادي الجديد

كتب:

ماهر هنداوي
11:30 ص | الإثنين 18 يوليو 2022
محمد سعفان وزير القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بدء قبول طلبات راغبي العمل، لشغل 17 فرصة بوظيفة عامل زراعي، في شركة صحارى مصر للاستثمار واستصلاح الأراضي بشرق العوينات، برواتب مجزية، طبقا للخبرات المطلوبة.

شروط الوظائف والمزايا

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم أن لا يزيد عمره عن 30  سنة، ويكون حاصل على مؤهل متوسط، ولا يشترط الخبرة، وسوف يحصل المتقدم حال قبوله في الوظيفة، على مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت، وتعيين دائم، وحوافز شهرية، وتأمينات اجتماعية.

آخر موعد لاستلام الطلبات

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أنه سوف يتم استلام  الطلبات حتى 30 يوليو 2022، من الساعة التاسعة صباحا، حتى الثانية عصرا، بمكتب عمل الداخلة في المحافظة، حتى استيفاء العدد المطلوب.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.