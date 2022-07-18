اعتماد نتيجة كلية التربية بجامعة قناة السويس.. نسبة النجاح 86%

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس التربية بالجامعة بنسبة نجاح 86.11% بإجمالي 1023 طالبا وطالبة خاضوا الامتحانات هذا العام مقسمين على 20 شعبة داخل الكلية.

وقدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للطلاب والطالبات عبر صفحة الجامعة الرسمية عبر «فيسبوك»، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية.

أسماء أوائل كلية التربية بجامعة القناة

من جانبه أعلن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أسماء الطلاب العشرة الأوائل حيث حصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

وجاء بالمركز الأول الطالبة أفنان أحمد محمد الكاشف شعبة اللغة الإنجليزية، وبالمركز الثاني شيماء سمير مسعد شعبة الكيمياء، وبالمركز الثالث إيمان رمضان عبد المنعم شعبة الجغرافيا، بالمركز الرابع جهاد صابر السيد شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية/البيولوجي، وبالمركز الخامس حسين محمد حسين صالح شعبة التربية الموسيقية.

وجاء بالمركز السادس إسراء محمود مصطفي شعبة الجغرافيا، وبالمركز السابع أيه جابر صالح شعبة التربية الخاصة، وبالمركز الثامن ياسمين أحمد خليل شعبة اللغة الفرنسية، وبالمركز التاسع ميرنا محمد رشاد الدسوقي شعبة اللغة الإنجليزية، وبالمركز العاشر هبة محمد إسماعيل شعبة الكيمياء.

عميد الكلية يعلن تفوق 10 طلاب آخرين ضمن الـ 20 الأوائل

وقال الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية بجامعة قناة السويس إن الطالبة رحمة منصور عيد، شعبة الجغرافيا، حصلت على المركز الحادي عشر، وبالمركز الثاني عشر هدير حسن حسن حسين شعبة اللغة الإنجليزية، بالمركز الثالث عشر أحمد فتحى حسين شعبة تاريخ، أما المركز الرابع عشر جاءت الطالبة آلاء شعبان منصور شعبة الكيمياء.

وحصلت الطالبة إسراء عبد الباسط صابر شعبة جغرافيا على المركز الخامس عشر، ومروة هناء محمد شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية بالمركز السادس عشر، فيما جاءت بسمة أحمد مهدى شعبة تعليم أساسى دراسات إجتماعية بالمركز السابع عشر، ومها حسين السيد شعبة الجغرافيا بالمركز الثامن عشر، وعلياء عادل محمد شعبة رياض أطفال بالمركز التاسع عشر، وجاءت بالمركز العشرين خلود أحمد الرفاعي شعبة تعليم أساسي دراسات اجتماعية.