جامعة قناة السويس تطلق 10 قوافل بيئية في أغسطس وسبتمير

أعلنت جامعة قناة السويس عن إطلاق 10 قوافل بيئية وطبية لـ 10 قري من القري الاكثر احتياجاً، ضمن مشروع «حياة كريمة» ومشاركة الجامعة بالمبادرة الرئاسية.

انطلاق القوافل بدء من 25 يوليو الجاري

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ان القوافل ستنطلق بدء من 25 يوليو وحتي 25 سبتمبر المقبل، في قري مراكز الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء.

وأضاف أن القوافل ستتوجه علي مدار كل يوم اثنين من كل أسبوع ضمن الدور التنموي للجامعة ورفع درجة الوعي والتثقيف الصحي لأهالي تلك القرى، وحل مشكلاتها بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بها.

قوافل لجنوب سيناء

وقال مندور في بيان صحفي إن القوافل ستتوجه أيضاً إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وإلى قرى أبو خليفة، والبياضية، والحجاز، والشهيد خيري، وأم حبيب، والحجاز ، بمحافظة الإسماعيلية، وقرية الشلوفة بمحافظة السويس، فضلا عن القافلة الطبية التي تتوجه بها الجامعة إلى مدرسة التربية الفكرية بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية للاهتمام ورعاية ذوي الهمم.

وقال رئيس جامعة قناة السويس إن القوافل تستمر في تقديم الدعم العلمي، والطبي، والبيطري، والتثقيف الصحي لأهالي تلك القرى، والاستشارات العلمية في مختلف المجالات، فضلا عن تقديم الأدوية الطبية، والبيطرية، والأسمدة والمبيدات الزراعية بالمجان.

وتُقام القوافل بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.