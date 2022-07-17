رئيس جامعة قناة السويس: أعلنا نتائج بعض الفرق ومستمرون في أعمال التصحيح

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس انه تم إعلان نتائج بعض الفرق في كليات الجامعة المختلفة مع استمرار أعمال التصحيح في الفرق الأخري للإنتهاء منها أولا بأول.

وأضاف مندور خلال تفقده اليوم الأحد العمل بالإدارة المركزية لشئون الطلاب يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه تم اعلان إعلان نتيجة الفرقة الثانية بكلية الآداب، والفرقة الثالثة بكلية الألسن، والفرقة الثالثة بكلية طب الاسنان.

واستمع رئيس جامعة قناة السويس لتقرير مفصل حول النتائج التى تم إعلانها وهى الفرقة الأولى والثانية والرابعة بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية ، والفرقة الأولى والثالثة والرابعة بكلية التربية.

مندور يوجه بسرعة انتهاء أعمال التصحيح

ووجه الدكتور ناصر مندور على الإلتزام بسرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح لكافة المواد الدراسية التى خاضها الطلاب خلال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022 بكافة الكليات والمعاهد، مع رصد النتائج والانتهاء من أعمال الكنترولات بشكل عام، تمهيداً لإعلان النتائج في أقرب وقت.

وقال انه تم إعلان نتيجة المستوى الأول لكلية السياحة بأقسام الدراسات السياحية وإدارة فنادق وإرشاد سياحي وبكلية التربية الرياضية المستوى الأول شعبة عامة والمستوى الثالث شعبة الرياضه المدرسية والتدريب الرياضي والاداره الرياضية، وبكلية الألسن تم إعلان نتيجة المستوى الأول برنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية ببرامج الساعات المعتمدة.

ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببعض الكليات

كما أعلن عن ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببعض الكليات كبرنامج نظم معلومات الأعمال BIS للفرقة الأولى والثانية وذلك يوم 22 يونيو الماضي ،يليه برنامج الأسواق والمنشأت في 28 يونيو الماضي.

وأكد علي إنتهاء عملية التصحيح داخل وحدات القياس والتقويم بالكليات مع بدء مباشرة عملية مراجعة ورصد النتائج عقب إنتهاء كل إمتحان، مشيراً إلى إستمرار أعمال الكنترولات ومراجعة النتائج بجميع الكليات، واستكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكل الكليات تباعاً.